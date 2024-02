Russell Crowe, ospite d’onore a Sanremo 2024, desidera stabilirsi in Italia

Russell Crowe torna a Sanremo come musicista con i Gentlemen Barbers

Russell Crowe, noto attore neozelandese, si esibirà oggi, giovedì 8 febbraio 2024, sul palco di Sanremo come musicista insieme alla sua band, i Gentlemen Barbers. Questo ritorno a Sanremo è particolarmente significativo per Crowe, che aveva già partecipato al festival nel 2001 come ospite di Raffaella Carrà. In un’intervista, l’attore ha ricordato quella esperienza definendola “folle”.

Durante l’esibizione di questa sera, Crowe canterà un solo brano intitolato ‘Let Your Light Shine’. L’attore ha rivelato di essere un musicista da molto prima di diventare famoso nel mondo del cinema, avendo pubblicato il suo primo album all’età di 17 anni. Ha anche confessato di avere un brano italiano preferito, ‘Sarà perché ti amo’.

Le origini italiane di Russell Crowe

Recentemente, Crowe ha fatto una scoperta sorprendente riguardo alle sue origini italiane. Ha infatti scoperto di avere un trisavolo italiano di nome Luigi Ghezzi, che dichiarò di provenire da Ascoli Piceno nei documenti per l’ingresso in Nuova Zelanda. Dopo accurate ricerche, però, è emerso che il trisavolo era in realtà originario di Faenza. L’attore ha incontrato il sindaco di Ascoli, che gli ha consegnato la cittadinanza onoraria e una scatola di olive ascolane. Crowe ha scherzato dicendo di averle fatte friggere nell’hotel in cui alloggia, definendole “perfette”. Ha anche aggiunto che l’hotel avrà sempre una stanza pronta ad ospitarlo.

Crowe ha parlato anche di migranti e guerra durante l’incontro con i giornalisti prima della sua esibizione a Sanremo. Ha sottolineato l’importanza di non dimenticare l’umanità e di considerare che le persone che arrivano sulle nostre coste sono madri, padri e bambini. Ha espresso la sua perplessità riguardo alla mancanza di soluzioni alternative alla guerra, nonostante l’umanità sia stata in grado di inventare molte altre cose.

Il tour italiano di Russell Crowe

Crowe ha confessato di avere una grande attrazione e fascinazione per l’Italia, che ora ha trovato un senso grazie alla scoperta delle sue origini italiane. L’attore ha dichiarato di essere alla ricerca di una casa in Italia e di avere un’idea romantica di questa ricerca. Ha trascorso molto tempo in Puglia l’anno scorso, visitando luoghi fantastici e alloggiando a Borgo Egnazia. Quest’anno, durante il suo tour italiano, visiterà molti altri posti, tra cui Roma, Pompei, Ascoli Piceno, Piacenza, Varese e Bologna. I biglietti per i suoi concerti saranno in vendita online su Ticketone a partire dal 12 febbraio 2024.

Inoltre, dal 16 febbraio, Crowe sarà al cinema con il film ‘Land of Bad’, in cui interpreta un pilota di droni coinvolto in una missione speciale nelle Filippine. Il film racconta una battaglia estrema per la sopravvivenza.

About The Author