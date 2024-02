“Russia sospende importazioni di banane dall’Ecuador: la ‘guerra’ commerciale inizia”

La Russia sospende le importazioni di banane dall’Ecuador dopo l’accordo con gli Stati Uniti

Il Rosselkhoznadzor, l’ente di controllo russo per l’agricoltura, ha annunciato la sospensione delle importazioni di banane dall’Ecuador. Secondo quanto riportato da themoscowtimes.com, cinque esportatori ecuadoriani hanno visto le loro autorizzazioni sospese a causa del rilevamento di parassiti. Questa decisione arriva dopo che i media russi hanno rivelato che nove banane su dieci importate nel paese provengono dall’Ecuador.

Restrizioni sulle importazioni di fiori dall’Ecuador

Inoltre, a partire da venerdì, entreranno in vigore restrizioni sulle importazioni di alcuni fiori dall’Ecuador. Il paese sudamericano è uno dei principali esportatori mondiali di fiori, in particolare di rose. Questa mossa fa seguito all’annuncio del presidente ecuadoriano Daniel Noboa di aver accettato un accordo con gli Stati Uniti del valore di 200 milioni di dollari. L’accordo prevede lo scambio di attrezzature militari russe obsolete con armi moderne statunitensi. Le attrezzature ecuadoriane verranno poi inviate in Ucraina per sostenere il paese nel suo conflitto con la Russia.

La reazione di Mosca all’accordo tra Ecuador e Stati Uniti

L’accordo tra l’Ecuador e gli Stati Uniti ha suscitato l’irritazione della Russia. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha criticato l’Ecuador per aver preso una “decisione sconsiderata sotto la seria pressione di parti interessate esterne”. Questa reazione ha portato alla sospensione delle importazioni di banane e alla prossima restrizione sulle importazioni di fiori dall’Ecuador. La Russia sembra voler mostrare il suo disappunto nei confronti del paese sudamericano, che ha scelto di stringere legami più stretti con gli Stati Uniti.

About The Author