Ryanair punta su Reggio, ma la Calabria deve mobilitarsi per l’aeroporto di Av.

Roberto Occhiuto: “Reggio Calabria può diventare l’aeroporto dello Stretto”

Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha espresso la sua fiducia nelle prospettive dell’aeroporto dello Stretto durante il convegno “Il Sistema aeroportuale dello Stretto: quale futuro?” a Reggio Calabria. Durante l’evento organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, Occhiuto ha sottolineato l’importanza di ampliare l’offerta aerea non solo con Ryanair, ma anche con altre compagnie.

Secondo Occhiuto, quando ha incontrato i vertici di Ryanair, si è concentrato sull’aeroporto di Tito Minniti, che la compagnia non aveva ancora considerato. “Sono molto contento che si siano innamorati di questa prospettiva”, ha dichiarato il governatore. “Reggio Calabria può diventare l’aeroporto dello Stretto”. Tuttavia, Occhiuto ha sottolineato l’importanza di consolidare il rapporto con Ryanair e di attrarre altre compagnie per evitare di dipendere esclusivamente da una singola compagnia aerea.

Alta Velocità: una priorità per la Calabria

Durante il convegno, il presidente Occhiuto ha anche affrontato il tema dell’Alta Velocità. Secondo lui, con l’inizio dei lavori sul Ponte sullo Stretto, diventa fondamentale realizzare l’Alta Velocità anche nella regione calabrese. Occhiuto ha sottolineato che gran parte dei fondi sono stati persi a causa della mancanza di progetti. Pertanto, ha invitato tutta la Calabria a unirsi in uno sforzo collettivo per richiedere con forza l’implementazione dell’Alta Velocità nella regione.

Un futuro promettente per l’aeroporto dello Stretto

Il convegno “Il Sistema aeroportuale dello Stretto: quale futuro?” ha offerto una piattaforma per discutere delle prospettive dell’aeroporto di Reggio Calabria. L’evento ha evidenziato l’importanza di sviluppare l’offerta aerea e di attrarre nuove compagnie per garantire un futuro promettente per l’aeroporto. Il governatore Occhiuto ha sottolineato che l’aeroporto di Reggio Calabria può diventare un punto di riferimento per la regione e ha invitato a consolidare il rapporto con Ryanair e ad allargare la collaborazione ad altre compagnie aeree. Inoltre, Occhiuto ha ribadito l’importanza di realizzare l’Alta Velocità nella Calabria, sottolineando che il Ponte sullo Stretto aprirà nuove opportunità di sviluppo per la regione.

In conclusione, il convegno ha evidenziato le potenzialità dell’aeroporto di Reggio Calabria e l’importanza di investire nell’offerta aerea e nell’Alta Velocità. Il governatore Occhiuto ha espresso ottimismo riguardo al futuro dell’aeroporto dello Stretto e ha invitato a unire gli sforzi per garantire lo sviluppo e la crescita della regione calabrese.

