Saba: biografia, carriera e vita privata della cantante etiope all’Eurovision

Chi è Saba: Origini etiopi e carriera musicale

Saba, il cui vero nome è Anna Saba Lykke Oehlenschlæger, è una cantante danese di origine etiope nata ad Addis Abeba nell’agosto del 1997. Cresciuta in Europa dopo essere stata adottata da una coppia danese, Saba ha dimostrato fin da piccola una grande passione per la musica. Sin da bambina, ha iniziato a mostrare il suo talento esibendosi sul campo da calcio e sperimentando varie passioni. Il suo percorso artistico si è sviluppato ulteriormente quando, lasciati gli studi molto giovane, si è trasferita a Copenaghen insieme alla sua gemella. La capitale danese è diventata il punto di partenza della sua carriera, dove ha iniziato a lavorare sia come modella che come imprenditrice nel settore di prodotti per lo sbiancamento dentale. Inoltre, ha coltivato la passione per la recitazione e la musica, che si è rivelata particolarmente importante nell’evoluzione della sua carriera.

Il successo e l’esordio al Dansk Melodi Grand Prix

Il talento innato di Saba per l’arte è emerso con forza nel febbraio del 2023, quando ha sostituito la sorella in un ruolo importante per il musical Hair, dimostrando di possedere non solo una voce potente ma anche una presenza scenica di rilievo. La sua svolta definitiva è arrivata ad inizio 2024, quando è stata selezionata come una delle finaliste del Dansk Melodi Grand Prix, la competizione musicale che designa il rappresentante danese all’Eurovision Song Contest. Nonostante la sua relativa inesperienza, Saba è riuscita a conquistare il pubblico e la giuria con il brano “Sand”, che le ha garantito la vittoria e le ha aperto le porte alla prestigiosa competizione europea.

La vita privata di Saba: Amore, salute mentale e residenza

Oltre alla sua carriera artistica, Saba ha reso pubblica la sua relazione con Lærke-Maria Schmidt, una nota imprenditrice danese, a partire dal 2020. La cantante ha anche avuto il coraggio di condividere alcune sfide personali, come la diagnosi di un disturbo bipolare nel 2018, che l’ha portata a seguire un percorso di riabilitazione ospedaliera. In passato, ha affrontato la depressione praticando autolesionismo, un segnale dei momenti difficili che ha vissuto. Nonostante le sfide personali, Saba ha scelto di rimanere a Copenaghen per continuare a perseguire la sua carriera musicale e teatrale. Pur restando un mistero sui social media, con la mancanza di account ufficiali su piattaforme come Instagram e TikTok, Saba si concentra sul suo percorso artistico e sulla condivisione della sua voce unica con il mondo.