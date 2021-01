IL TERZO IRRINUNCIABILE APPUNTAMENTO CON “C’E’ POSTA PER TE”CHE VEDE COINVOLTI NELLE SORPRESE DI QUESTA SETTIMANA

DUEI ATTORI: IL GIOVANE MONTALBANO MICHELE RIONDINOE L’AMATISSIMO SEX SYMBOL CAN YAMAN

La Febbre del Sabato Sera per la tv italiana ha ormai da anni non una temperatura ma solo un nome: Maria De Filippi.

Regina assoluta della tv e dei trend topic su quasi tutti i social, con il suo Amici, che festeggia vent anni, e con C’è Posta Per Te, leader indiscusso degli ascolti da più di un decenni, porta a casa pubblico giovane, donne, uomini, studenti e casalinghe. Regina anche dei meme in rete, Maria De Filippi domani lancerà i nuovi singoli dei ragazzi di Amici nel pomeriggio

Per la scuola più famosa d’Italia ospite Michele Bravi e poi, chissà, forse ci sarà ancora spazio per la querelle tra Alessandra Celentano e la bellissima ballerina professionista Elena D’Amario.

Alle 21.20 appuntamento con C’è posta per Te, che vedrà in scena il sex symbol Can Yaman e il giovane Montalbano.

Occhio Che seguirà in diretta social sia Amici che C’è Posta… pronti con tv, cellulari e pop corn??