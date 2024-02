Sabrina Ferilli protagonista di “Gloria” su Rai 1 – Gossip News Italia

Sabrina Ferilli torna in prima serata su Rai 1 con la serie TV “Gloria”

Dopo dodici anni di assenza, l’indimenticabile Sabrina Ferilli fa il suo trionfale ritorno sul piccolo schermo con la serie TV “Gloria”. Affiancata da un cast di stelle come Massimo Ghini, Sergio Assisi ed Emanuela Grimalda, e diretta da Fausto Brizzi, Ferilli incanta il pubblico con questa produzione di Eagle Pictures in collaborazione con Rai Fiction.

La serie, che andrà in onda su Rai 1 il 19, 26 e 27 febbraio, promette di essere un’esperienza televisiva senza precedenti. “Gloria” si ispira a capolavori cinematografici come “Viale del Tramonto” ed “Eva contro Eva”, e alla celebre serie francese “Call My Agent”, offrendo un mix irresistibile di dramma, comicità e riflessioni profonde sulla società contemporanea. La sceneggiatura originale, intitolata “Vorrei vedere te”, è stata scritta da Roberto Proia.

Al centro della trama c’è Gloria Grandi, interpretata magistralmente da Sabrina Ferilli. Gloria è una diva straordinaria, abile nell’arte della menzogna e dell’eccesso, il cui mondo è un affascinante labirinto di glamour e oscure verità. Ferilli, affascinata dalle sfumature uniche di dramma e comicità del personaggio, è stata la scelta indiscussa della produzione e del regista.

Accanto a Ferilli, un cast di attori di talento dà vita a una serie di personaggi indimenticabili. Massimo Ghini, che ha già recitato con Ferilli sia al cinema che in televisione, aggiunge una nuova dimensione al mix di narcisismo e egoismo spudorato che permea la storia di “Gloria”.

La serie, composta da sei episodi, vede la firma dello stesso autore del soggetto, Roberto Proia, insieme a due sceneggiatori rinomati per la loro abilità nel combinare dolcezza e amarezza con ironia e sottile crudeltà: Fausto Brizzi e Paola Mammini (“Perfetti Sconosciuti”).

Ma “Gloria” non è solo intrattenimento, è anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo alimentato dai social media. Attraverso le avventure e le disavventure della sua protagonista, la serie ci invita a riflettere sul prezzo della celebrità e sulla fragilità dell’animo umano.

Non perdete l’occasione di vedere Sabrina Ferilli in tutto il suo splendore nella serie TV “Gloria”, un’esperienza televisiva che vi lascerà senza fiato.

