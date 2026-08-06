Sagra della Porchetta di Ariccia 2026: dal 4 al 6 settembre la 73ª edizione

Ultimo aggiornamento il 6 Agosto 2026 by Emiliano Belmonte

Dal 4 al 6 settembre 2026 il centro storico di Ariccia ospiterà la 73ª Sagra della Porchetta di Ariccia IGP, uno degli appuntamenti enogastronomici più antichi, popolari e rappresentativi dei Castelli Romani.

Tre giorni di festa dedicati alla tradizione, alla cultura e ai sapori del territorio, con degustazioni, musica dal vivo, spettacoli, visite guidate e il celebre lancio dei panini con la porchetta.

La manifestazione è promossa dal Consorzio produttori di Ariccia IGP, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Ariccia. Per l’intero fine settimana, il cuore della città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con la Porchetta di Ariccia IGP e i suoi produttori protagonisti di un ricco programma di eventi.

La 73ª Sagra della Porchetta di Ariccia IGP

La nuova edizione della sagra nasce dalla collaborazione tra il Comune di Ariccia, il Consorzio dei produttori e le storiche fraschette locali.

L’obiettivo è rafforzare il legame tra prodotto, territorio e accoglienza, valorizzando non soltanto la Porchetta di Ariccia IGP, ma anche il patrimonio storico, artistico, culturale e turistico della città.

La manifestazione rappresenterà una grande vetrina per Ariccia e per le eccellenze enogastronomiche dei Castelli Romani, richiamando famiglie, appassionati del gusto, visitatori e turisti.

Il tema del 2026: tradizione, territorio e filiera

Il tema scelto per la 73ª edizione è “La Porchetta di Ariccia: tradizione, territorio e filiera”.

Il progetto intende raccontare il valore storico e culturale di questa eccellenza gastronomica e promuovere i saperi artigianali tramandati di generazione in generazione.

Negli stand ufficiali dei produttori del Consorzio sarà possibile degustare la Porchetta di Ariccia IGP appena affettata. Le celebri fraschette storiche parteciperanno alla manifestazione con menù dedicati, piatti della tradizione e abbinamenti con i vini dei Castelli Romani.

Durante i tre giorni, il centro storico sarà animato da un’atmosfera di festa diffusa, tra profumi, sapori, musica e intrattenimento.

Il sindaco Gianluca Staccoli: “Una vetrina internazionale per Ariccia”

«La Sagra della Porchetta di Ariccia non è soltanto una grande festa popolare, ma rappresenta un importante strumento di promozione del nostro territorio e della sua identità», dichiara Gianluca Staccoli, sindaco di Ariccia.

«La 73ª edizione nasce dalla collaborazione tra il Comune, il Consorzio dei produttori e le storiche fraschette e vuole valorizzare non solo la Porchetta di Ariccia IGP, ma l’intera filiera e il patrimonio culturale, storico e turistico della nostra città.

Ariccia ha tutte le caratteristiche per proporsi come una vera vetrina internazionale dell’enogastronomia e dell’accoglienza dei Castelli Romani. Lavoriamo affinché questa manifestazione continui a crescere, mantenendo salde le proprie radici e aprendosi sempre di più a nuovi visitatori».

Il Consorzio: “Un manifesto culturale ed economico”

«La Sagra della Porchetta di Ariccia non è solo una grande festa popolare, ma un vero e proprio manifesto culturale ed economico a sostegno dell’intera filiera produttiva artigianale», dichiara Roberto Azzocchi, presidente del Consorzio produttori di Ariccia IGP.

«La 73ª edizione unisce l’autenticità delle nostre radici a una visione che guarda al futuro, valorizzando il legame indissolubile tra la Porchetta di Ariccia IGP, la rete delle fraschette e il patrimonio storico-artistico della nostra città».

Convegno inaugurale a Palazzo Chigi

Il programma della Sagra della Porchetta di Ariccia 2026 si aprirà venerdì 4 settembre alle ore 17.00, nella prestigiosa cornice di Palazzo Chigi, con il convegno istituzionale:

“La Porchetta di Ariccia: tradizione, territorio e filiera”.

L’incontro sarà dedicato alla tutela della filiera produttiva, alla valorizzazione del marchio IGP e allo sviluppo del turismo enogastronomico.

Una sagra attenta alla sostenibilità

La manifestazione dedicherà particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla partecipazione della comunità.

Durante i giorni della sagra sarà promosso l’impiego di materiali ecosostenibili, insieme alla riduzione dell’utilizzo della plastica e al potenziamento della raccolta differenziata.

L’obiettivo è favorire un consumo più consapevole e responsabile, senza rinunciare alla convivialità e allo spirito tradizionale dell’evento.

Programma di venerdì 4 settembre 2026

La giornata inaugurale prevede l’apertura degli stand e numerosi appuntamenti nel centro storico, fino alle ore 24.00.

Alle 17.00, a Palazzo Chigi, si svolgerà il convegno dedicato alla tradizione, al territorio e alla filiera della Porchetta di Ariccia.

Alle 18.00 è prevista l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, alla presenza del sindaco e delle autorità.

Nel corso del pomeriggio e della serata si esibiranno gli Sbandieratori di Cori e gli stornellatori romani. Sono inoltre previsti animazione per bambini, intrattenimento musicale e spettacoli.

Alle 21.00, in Piazza della Repubblica, si terrà il concerto dell’Orchestraccia.

Programma di sabato 5 settembre 2026

Sabato 5 settembre gli stand apriranno alle ore 11.00.

La giornata sarà arricchita da visite guidate straordinarie a Palazzo Chigi, area dedicata ai bambini, spettacoli itineranti e artisti di strada. Le iniziative proseguiranno fino alle ore 24.00.

Alle 21.00, in Piazza della Repubblica, andrà in scena il live show “90 Mania – The Original”, dedicato alla musica e all’atmosfera degli anni Novanta.

Programma di domenica 6 settembre 2026

Domenica 6 settembre continueranno le visite guidate a Palazzo Chigi e l’intrattenimento diffuso nel centro storico con artisti di strada.

Alle 18.30, in Piazza della Repubblica, si svolgerà il momento più atteso della Sagra della Porchetta di Ariccia: lo storico e spettacolare lancio di 3.000 panini con la porchetta.

Alle 21.00 saliranno sul palco Pippo Palmieri e Wender dello Zoo di Radio 105.

La manifestazione si concluderà alle 23.00 con un grande spettacolo pirotecnico.

Degustazioni nelle fraschette storiche di Ariccia

Per tutta la durata della manifestazione, sia a pranzo sia a cena, sarà possibile degustare la Porchetta di Ariccia IGP e gli altri piatti tipici della cucina locale nelle storiche fraschette di Ariccia.

I visitatori potranno scoprire le ricette della tradizione e assaporare prodotti del territorio accompagnati dai vini dei Castelli Romani.

Sagra della Porchetta di Ariccia 2026: date e informazioni

La 73ª Sagra della Porchetta di Ariccia IGP si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 settembre 2026 nel centro storico di Ariccia.

Il programma completo e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale del Consorzio produttori di Ariccia IGP:

www.consorzioproduttoriariccia.it