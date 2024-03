Saint Judy: la storia di Judy Wood, l’avvocato che ha rivoluzionato i diritti delle donne immigrate

Nel film “Saint Judy” in onda su Rai 3 questa sera, viene raccontata la straordinaria storia di Judy Wood, interpretata da Michelle Monaghan, una madre single e avvocato di successo che ha dedicato la sua vita a rivoluzionare il sistema legale americano per i diritti delle donne immigrate e richiedenti asilo.

La trama del film e il suo impatto sociale

Judy Wood, madre single, si trasferisce a Los Angeles per ricominciare da capo la sua carriera come avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione. Il film racconta il suo impegno nel difendere casi complessi, come quello di Asefa, una giovane donna afghana che rischia la deportazione nonostante sia fuggita dal suo paese per salvarsi da violenze e persecuzioni.

Lo sguardo cinematografico su una donna tenace e lotta per i diritti umani

Diretto da Sean Hanish, “Saint Judy” offre uno sguardo intenso e coinvolgente sulla figura di Judy Wood, una donna coraggiosa che lotta per garantire i diritti delle persone meno fortunate. Il film, ambientato in un contesto politico complesso, si focalizza sull’aspetto umano e civile della battaglia legale condotta dall’avvocato.

La vera storia di Judy Wood: un’avvocato coraggioso e determinato

Nata a New York nel 1961, Judy Wood ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti degli immigrati, delle famiglie e delle persone perseguitate. Grazie al suo impegno, ha contribuito a cambiare il sistema legale americano, aprendo la strada a migliaia di donne in cerca di protezione e giustizia. La sua storia, raccontata nel film “Saint Judy”, è un tributo alla sua determinazione e al suo spirito altruista che continua a ispirare molti oggi.