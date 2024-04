Sala del Refettorio della Camera dei deputati presentato il libro: “Vi presento Anna Marchesini” di Packi Valente.

Durante un evento emozionante tenuto alla Sala del Refettorio della Camera dei deputati, è stato introdotto al pubblico il libro “Vi presento Anna Marchesini” di Packi Valente. Luciano Ciocchetti ha elogiato l’indimenticabile Marchesini come simbolo di “talento puro”, la cui carriera multiforme come attrice, doppiatrice, e scrittrice ha toccato il cuore di molti. Il testo di Valente dipinge un ritratto intimo e dettagliato di Marchesini, offrendo insight preziosi sulla sua vita professionale e personale, nonché sulla sua battaglia contro la malattia. L’impegno di donare i proventi delle vendite del libro in favore di persone con disturbi dello spettro autistico tramite Angsa Lazio evidenzia un legame profondo con valori di empatia e sostegno reciproco che Marchesini ha sempre promosso.

Dietro il sipario: il genio creativo di Anna Marchesini

Packi Valente ha portato i lettori oltre la superficie, rivelando la profondità e la complessità di Anna Marchesini, una forza della natura nel mondo dell’intrattenimento italiano. Il libro traccia il percorso dei suoi personaggi iconici, dall’ispirazione alla realizzazione, mostrando la dedizione e l’impegno di Marchesini nel perfezionare la sua arte. Valente condivide aneddoti personali e professionali che illuminano il carattere unico di Anna, come donna, artista, moglie e madre. La decisione di pubblicare quest’opera ora si radica in un desiderio profondo di onorare il suo spirito indomabile e il suo impegno verso cause sociali significative, come l’autismo, con una donazione che testimonia il suo impatto duraturo.

La voce di Angsa Lazio: gratitudine e impegno rinnovati

L’intervento di Stefania Stellino, presidente di Angsa Lazio, ha toccato il cuore dei presenti, esprimendo gratitudine per la generosità di Valente e per l’attenzione alla causa dell’autismo. Il lavoro incessante dell’associazione per assicurare diritti, supporto e dignità alle persone con autismo riceve un impulso significativo grazie a questa iniziativa. Il sostegno di figure pubbliche come Luciano Ciocchetti sottolinea l’importanza della solidarietà tra i diversi settori della società, dimostrando come la cultura e l’impegno sociale possano unirsi per generare cambiamenti positivi e duraturi. Questa collaborazione rappresenta un modello virtuoso di come l’eredità di personaggi influenti possa vivere attraverso azioni concrete di beneficenza e sensibilizzazione.