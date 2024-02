Salis, il legale: Non privilegiata, applicare norme

Ilaria Salis, la richiesta di passare ai domiciliari in Italia

L’avvocato Eugenio Losco, uno dei legali italiani di Ilaria Salis, ha dichiarato all’ANSA che non si tratta di privilegi, ma di applicare le norme e dare supporto alla richiesta di passare ai domiciliari in Italia. Salis è una 39enne detenuta da circa un anno a Budapest con l’accusa di aver aggredito due militanti neonazisti. L’incontro avvenuto ieri a Roma con i ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio ha portato a questa richiesta.

La questione della sicurezza e del diritto di Salis

Secondo Losco, è importante capire l’eventualità di chiedere i domiciliari in Ungheria, ma Salis si è sempre opposta per una questione di sicurezza e di principio. L’avvocato ha sottolineato che giornali e siti ungheresi hanno pubblicato subito dopo i fatti la foto e l’indirizzo di Salis, rendendola un volto noto e creando un certo timore per la sua permanenza a Budapest. Losco ha anche affermato che l’ambasciata avrebbe potuto tutelarla maggiormente.

La richiesta di passare ai domiciliari in Italia

L’incontro con i ministri Tajani e Nordio ha portato a una richiesta di passare ai domiciliari in Italia. Losco ha sottolineato che non si tratta di privilegi, ma di applicare le norme e garantire la sicurezza di Salis. L’avvocato ha dichiarato: “Ilaria Salis non deve essere una privilegiata e non abbiamo chiesto ai ministri Nordio e Tajani nessun trattamento da privilegiata. Si tratta di applicare le norme e dare supporto alla richiesta di passare ai domiciliari in Italia“.

La situazione di Ilaria Salis continua a suscitare interesse e preoccupazione, e la richiesta di passare ai domiciliari in Italia è un passo importante per garantire la sua sicurezza e il rispetto dei suoi diritti.

