“Salto nel buio”: il Thriller di Joe Dante in Prima Serata su Canale 27

Salto nel buio: il cast

Il film “Salto nel buio”, diretto da Joe Dante e distribuito a partire dal 1987, ha un cast di talento che include Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan, Kevin McCarthy, Fiona Lewis e altri attori di spicco. Ogni interprete contribuisce a creare un’atmosfera avvincente e ricca di suspense che tiene lo spettatore incollato allo schermo.

Salto nel buio: la trama

La trama di “Salto nel buio” ruota attorno a Tuck Pendleton, un coraggioso collaudatore di aerei che decide di partecipare a un esperimento di miniaturizzazione. La sua missione lo porterà a essere rimpicciolito fino alle dimensioni di una molecola e iniettato in un coniglio da laboratorio. Con un passato difficile alle spalle e in cerca di una nuova opportunità, Pendleton si trova coinvolto in una serie di avvenimenti straordinari e pericolosi.

Un inaspettato attacco alla struttura del laboratorio da parte di una fazione avversaria mette in pericolo l’esperimento e la vita di Pendleton. In un gesto estremo, il responsabile riesce a iniettare la capsula contenente Pendleton nel corpo di Jack Putter, un timido commesso ignaro della situazione. Questo evento straordinario porta i due uomini a collaborare in una missione per sventare un piano criminale e tornare alle dimensioni originali di Pendleton, prima che sia troppo tardi.

Salto nel buio: qualche curiosità sul film

Premiato con l’Oscar per gli effetti speciali, “Salto nel buio” si ispira al film “Viaggio allucinante” del 1966 e al romanzo di Isaac Asimov. La fusione di elementi fantascientifici e thriller rende il film un’opera di riferimento nel panorama cinematografico. Con una trama avvincente e un cast eccezionale, “Salto nel buio” promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.