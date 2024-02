“Salut TV: Novità e Eventi del 14 Febbraio 2023”

Ricerca Swg: 3 milioni di italiane affette da endometriosi, ma solo il 50% ne è consapevole

Secondo una recente ricerca condotta da Swg, circa 3 milioni di donne italiane soffrono di endometriosi, una malattia cronica che colpisce l’utero e i tessuti circostanti. Tuttavia, solo il 50% di queste donne è consapevole di avere questa condizione. L’endometriosi può causare dolori intensi durante il ciclo mestruale, problemi di fertilità e altri sintomi invalidanti. È importante che le donne siano informate su questa malattia e che cercano cure adeguate per gestire i sintomi e migliorare la loro qualità di vita.

Policlinico Tor Vergata di Roma: Centro vaccinale ospedaliero attivo da maggio 2023

A partire da maggio 2023, il Policlinico Tor Vergata di Roma ospiterà un centro vaccinale dedicato alla somministrazione dei vaccini. Questo centro sarà in grado di gestire un grande numero di vaccinazioni, contribuendo così agli sforzi per raggiungere l’immunità di gregge e contenere la diffusione del COVID-19. Saranno disponibili diverse tipologie di vaccini, garantendo così una copertura ampia e diversificata per la popolazione. Questa iniziativa è un passo importante nella lotta contro la pandemia e rappresenta un segnale di speranza per il futuro.

Malattie tropicali neglette: OMS identifica 21 malattie, alcune già presenti in Italia

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ci sono 21 malattie tropicali neglette che colpiscono le popolazioni più vulnerabili in tutto il mondo. Alcune di queste malattie, come la malaria e la dengue, sono già presenti anche in Italia. Queste malattie sono spesso trascurate a causa della mancanza di risorse e dell’attenzione limitata che ricevono. È importante che vengano prese misure per prevenire e trattare queste malattie, al fine di proteggere la salute delle persone colpite e ridurre il loro impatto sulla società.

In conclusione, la ricerca Swg ha evidenziato che molte donne italiane soffrono di endometriosi senza esserne consapevoli. È fondamentale che venga data maggiore attenzione a questa malattia e che le donne ricevano le cure adeguate. Nel frattempo, il Policlinico Tor Vergata di Roma si prepara ad aprire un centro vaccinale ospedaliero per contribuire alla campagna di vaccinazione contro il COVID-19. Infine, l’OMS ha identificato 21 malattie tropicali neglette, alcune delle quali già presenti in Italia. È necessario adottare misure per prevenire e trattare queste malattie al fine di proteggere la salute delle persone colpite.

