Salute: Abbvie Iezzi propone nuovo trattamento per pazienti con Mici

Malattia di Crohn e colite ulcerosa: i risultati dello studio Podcast presentati a Milano

Durante un incontro con la stampa a Milano, Annalisa Iezzi, direttore medico di Abbvie, ha presentato i risultati dello studio osservazionale Podcast e dell’indagine sui pazienti Acquire-Ibd, realizzata dall’Associazione nazionale per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino. Secondo i risultati del Podcast, più della metà dei pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa ha un controllo non ottimale della malattia, evidenziando la necessità di un ulteriore sforzo terapeutico.

Lo studio Podcast è stato condotto a livello mondiale, ma Iezzi ha focalizzato l’attenzione sul campione clinico italiano, composto da oltre 200 pazienti, equamente divisi tra malattia di Crohn e colite ulcerosa. Lo studio ha valutato la qualità della vita dei pazienti attraverso parametri clinici importanti, validati da un consenso internazionale di rilevanza scientifica, e ha correlato i risultati con la percezione dei pazienti stessi e dei medici curanti.

Dall’indagine è emerso un disallineamento tra la percezione di gravità della malattia e il benessere dei pazienti rispetto a quella dei medici. Questo sottolinea la necessità di migliorare la comunicazione tra medico e paziente, soprattutto in un’area in cui si parla spesso di malattie invisibili. I pazienti tendono a subire lo stigma di una malattia di cui non è facile parlare. Iezzi ha sottolineato l’importanza di parlare di queste malattie come un dovere etico, poiché ogni paziente ha un’esperienza di malattia unica.

La comunicazione tra medico e paziente come elemento fondamentale

I risultati dello studio Podcast evidenziano la necessità di colmare il gap clinico tra la percezione dei pazienti e quella dei medici. Migliorare la comunicazione tra medico e paziente è fondamentale per garantire un trattamento adeguato e una migliore qualità della vita per i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche dell’intestino.

Secondo Iezzi, “la comunicazione è fondamentale, soprattutto in un’area dove si parla spesso di malattia e disabilità invisibile”. La malattia di Crohn e la colite ulcerosa sono spesso invisibili agli occhi delle persone, ma ciò non significa che non abbiano un impatto significativo sulla vita dei pazienti. La comunicazione aperta e sincera tra medico e paziente può contribuire a ridurre lo stigma associato a queste malattie e a migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Nuove soluzioni terapeutiche per la malattia di Crohn e la colite ulcerosa

Oltre alla presentazione dei risultati dello studio Podcast, Iezzi ha sottolineato l’importanza di portare nuove soluzioni terapeutiche in Italia. Attualmente, ci sono più di 400 studi clinici in corso, che vanno dai trial clinici con nuovi interventi terapeutici agli studi osservazionali che valutano l’efficacia delle soluzioni terapeutiche nella pratica clinica italiana.

Iezzi ha concluso affermando che è un onore poter portare gli studi clinici in Italia e offrire nuove opzioni terapeutiche ai pazienti affetti da malattia di Crohn e colite ulcerosa. Questi studi sono fondamentali per migliorare la comprensione e il trattamento di queste malattie, al fine di garantire una migliore qualità della vita per i pazienti.

