Salute, Sarmati: Centro operativo 6 mesi, referenti settori specialistici coinvolti

Attivato il Centro Vaccinale Ospedaliero per soggetti fragili e immunocompromessi

Il Policlinico di Tor Vergata (Ptv) ha attivato il Centro Vaccinale Ospedaliero (Cvo) per soggetti fragili e immunocompromessi. Questo importante passo avviene dopo circa sei mesi di lavoro dei referenti dei diversi centri specialistici, tra cui la gastroenterologia, la neurologia e i centri trapianti. Secondo Loredana Sarmati, professore di Malattie infettive dell’Università Tor Vergata di Roma, il Cvo ha già iniziato a ricevere i primi pazienti.

Un’opportunità per i soggetti fragili e immunocompromessi

Il Centro Vaccinale Ospedaliero presso il Policlinico di Tor Vergata offre un’opportunità preziosa per i soggetti fragili e immunocompromessi. Queste persone, a causa delle loro condizioni di salute particolari, sono più vulnerabili alle infezioni e possono avere una risposta immunitaria compromessa. Il Cvo si propone di garantire loro un accesso prioritario alla vaccinazione, al fine di proteggerli da eventuali complicanze legate al COVID-19.

Secondo Loredana Sarmati, il Cvo è stato creato per rispondere alle esigenze specifiche di questi pazienti: “Il centro è partito da circa sei mesi, coinvolgendo i referenti dei diversi centri specialistici: la gastroenterologia, la neurologia, i centri trapianti, tutti questi settori hanno cominciato a lavorare e ci hanno inviato i primi pazienti“. Questo approccio multidisciplinare garantisce una gestione completa e personalizzata della vaccinazione per ogni paziente.

Un importante passo avanti nella lotta contro il COVID-19

L’attivazione del Centro Vaccinale Ospedaliero per soggetti fragili e immunocompromessi rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il COVID-19. Grazie a questa struttura dedicata, le persone con condizioni di salute particolari possono ricevere la vaccinazione in un ambiente sicuro e controllato, con personale medico specializzato a loro disposizione.

Il Cvo presso il Policlinico di Tor Vergata si impegna a garantire la massima efficacia e sicurezza nella somministrazione dei vaccini. Grazie alla collaborazione tra i diversi centri specialistici, i pazienti possono beneficiare di un’assistenza completa e personalizzata, tenendo conto delle loro specifiche esigenze mediche.

In conclusione, l’attivazione del Centro Vaccinale Ospedaliero per soggetti fragili e immunocompromessi rappresenta un importante passo avanti nella protezione di queste persone vulnerabili. Grazie a questa iniziativa, il Policlinico di Tor Vergata si conferma un punto di riferimento nella lotta contro il COVID-19, offrendo un servizio dedicato e di qualità per garantire la salute e il benessere di tutti i pazienti.

