Salute: Sessuologa Tiberi rivela come “Mannaggia al sesso” aiuti i giovani a superare le paure

Educare sui temi della sessualità: l’intervento della dottoressa Francesca Romana Tiberi

La sessualità è un argomento complesso che spesso genera timori e insicurezze, soprattutto tra i giovani. La dottoressa Francesca Romana Tiberi, sessuologa e psicologa clinica, ha sottolineato l’importanza di affrontare apertamente queste tematiche per superare i tabù e gli stereotipi culturali errati. Durante la prima tappa del tour “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema”, organizzato in collaborazione con la campagna informativa @My.Body.Match di Gedeon Richter Italia, la dottoressa Tiberi ha dichiarato:

“Cerchiamo di rispondere a quella che è la richiesta emotiva per aiutare ragazzi e ragazze ad affrontare quelli che sono i timori più legati alle proprie vergogne, alle proprie insicurezze, a quelli che sono gli stereotipi culturali a cui loro fanno spesso riferimento in maniera assolutamente errata”.

La necessità di un’educazione sessuale adeguata è fondamentale per favorire la consapevolezza e il benessere psicofisico dei giovani. Attraverso iniziative come il tour “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema”, si cerca di promuovere una maggiore conoscenza e comprensione dei temi legati alla sessualità, offrendo spunti di riflessione e informazioni utili.

Il tour “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema” e l’importanza dell’educazione sessuale

Il format del tour, ideato in collaborazione con Gedeon Richter Italia, si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi legati alla sessualità in modo innovativo e coinvolgente. Attraverso proiezioni cinematografiche e momenti di dibattito, si cerca di creare uno spazio di dialogo aperto e inclusivo, in cui i giovani possano esprimere dubbi, curiosità e paure in un contesto accogliente e informato.

L’iniziativa si propone di fornire strumenti e conoscenze utili per affrontare in modo consapevole e responsabile le sfide legate alla sfera sessuale, contrastando pregiudizi e disinformazione diffusi. Grazie alla partecipazione di esperti del settore, come la dottoressa Francesca Romana Tiberi, il tour si configura come un’opportunità preziosa per approfondire argomenti delicati e spesso trascurati.

Promuovere una cultura dell’informazione e del dialogo sulla sessualità

L’educazione sessuale rappresenta un pilastro fondamentale per la formazione e lo sviluppo armonico dei giovani, contribuendo a una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie relazioni. Attraverso iniziative come il tour “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema”, si auspica la diffusione di una cultura dell’informazione e del dialogo aperto, capace di superare tabù e pregiudizi, e di favorire una visione positiva e inclusiva della sessualità e della propria identità.

Investire nell’educazione sessuale significa investire nel benessere e nella crescita delle nuove generazioni, offrendo loro strumenti e conoscenze per affrontare con serenità e consapevolezza le sfide della vita adulta, in un contesto di rispetto e valorizzazione della diversità e dell’individualità.

About The Author