Salvatore Vignola: lo stilista delle celebrità di Sanremo

Salvatore Vignola: Il Designer di Celebrità al Festival di Sanremo 2024

Salvatore Vignola, il brillante designer italiano, ha brillato al Festival di Sanremo 2024 con le sue creazioni indossate da Big Mama e Arisa. Big Mama ha sfoggiato un abito-giacca su misura in seta, impreziosito da dettagli in vetro, mentre Arisa ha indossato un abito che unisce metallo e seta, creando un equilibrio tra forza e femminilità. Entrambi i look sono stati completati da accessori di alta moda, come gioielli Rue Des Mille e calzature Le Silla per Big Mama, e tacchi a spillo Casadei e orecchini Sicis per Arisa.

“La moda è il linguaggio che uso per esprimermi, per raccontare storie e trasmettere emozioni.”

Il Percorso Creativo di Salvatore Vignola

Nato in Lucania nel 1991, Salvatore Vignola ha coltivato la sua passione per la moda studiando Fashion Design alla NABA di Milano e ottenendo un diploma in Architettura e Arredamento a Potenza. Questo percorso formativo ha plasmato la sua visione creativa, che si riflette nelle sue collezioni che uniscono tradizione e modernità. La sua missione è creare capi che incarnino la femminilità contemporanea con un tocco internazionale e una cura particolare per i dettagli.

“Le mie collezioni raccontano storie di mare e fondali marini, ispirate alla mia amata Basilicata, invitando a proteggere e rispettare il nostro pianeta.”

L’Estetica Sostenibile e Glamour di Salvatore Vignola

Le creazioni di Salvatore Vignola celebrano la bellezza del corpo femminile con uno stile sartoriale Made in Italy. Utilizzando materiali pregiati come la seta, il tulle di soia e il denim di canapa, Vignola crea capi che esaltano la sensualità e l’audacia della donna contemporanea. Oltre ad aver vestito numerose celebrità italiane, come Beyoncé, il designer ha anche contribuito a campagne iconiche come la collezione IVY PARK Rodeo, creando pezzi unici che mescolano eleganza e impatto visivo.

Per scoprire le collezioni uniche e imperdibili di Salvatore Vignola, basta dare uno sguardo più da vicino alle sue creazioni che uniscono glamour, sostenibilità e un tocco di genialità italiana.

