Salvini, la Lega propone competenza per governare la Basilicata

Matteo Salvini: “La Basilicata merita uno slancio in più”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso il suo sostegno per la ricandidatura del presidente della Basilicata, Vito Bardi, durante una conferenza stampa a Potenza. Salvini ha sottolineato l’importanza di un centrodestra unito per il futuro della regione e ha affermato che la Lega ha donne e uomini competenti pronti a governare la Basilicata.

Elezioni regionali in Basilicata: la Lega pronta a sostenere Vito Bardi

Salvini ha dichiarato che la Lega sosterrà la ricandidatura di Vito Bardi come presidente della Basilicata. Secondo il leader del partito, la coalizione di centrodestra guidata da Bardi ha dimostrato di essere in grado di governare la regione con successo. Salvini ha anche sottolineato che la Lega sta attirando persone competenti dalla società civile che potrebbero contribuire a un ulteriore sviluppo della Basilicata.

La Lega punta a un centrodestra unito per le elezioni regionali

Salvini ha ribadito l’importanza di un centrodestra unito per le elezioni regionali in Basilicata. Ha affermato che la Lega sta lavorando per creare una squadra forte e competente che possa guidare la regione verso un futuro migliore. Salvini ha concluso la conferenza stampa sottolineando le potenzialità straordinarie della Basilicata e il suo impegno nel sostenere lo sviluppo della regione.

Penso che la Basilicata sia una terra con delle potenzialità straordinarie che meriti anche qualcosa in più, uno slancio in più. […] Sono convinto che la Lega abbia donne e uomini, che anche adesso si stanno avvicinando dalla società civile, che saprebbero ben governare questa terra, ha affermato Salvini.

