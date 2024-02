Sam Mendes firma accordo con Sony per dirigere quattro film basati sulla storia dei Beatles

Sam Mendes dirigerà una quadrilogia sui Beatles

Il rinomato regista Sam Mendes, noto per film come American Beauty e Skyfall, si è associato con la Sony per realizzare una quadrilogia incentrata sui Beatles. Questa collaborazione segna la prima volta in cui Apple Corps Ltd. e i Beatles stessi hanno concesso i diritti completi sulla storia e la musica della band per un adattamento cinematografico. Mendes, vincitore di un Oscar per American Beauty e di due Tony a Broadway, sarà alla regia di tutti e quattro i film, come riportato in esclusiva da Deadline.

Mendes avrà piena libertà creativa per sviluppare storie interconnesse legate a ciascun membro dei Beatles.

Le date di uscita dei film saranno comunicate in seguito, ma attualmente si sta procedendo alla selezione degli sceneggiatori.

Oltre alla regia, Mendes produrrà i film tramite la sua Neal Street Productions, con Jeff Jones come produttore esecutivo per conto di Apple Corps Ltd.

“È la prima volta che Apple Corps Ltd. e i Beatles concedono i pieni diritti sulla storia e i diritti musicali dei quattro di Liverpool per una trasposizione sul grande schermo.”

Nuovi film dedicati ai membri dei Beatles

La quadrilogia ideata da Sam Mendes si concentrerà su storie legate a ciascun membro della band, offrendo uno sguardo approfondito sulle loro vite e esperienze. Sebbene le date di uscita dei film debbano ancora essere stabilite, l’attuale fase di selezione degli sceneggiatori indica un progresso rapido nel progetto. Mendes non solo dirigerà i film, ma li produrrà anche attraverso la sua casa di produzione Neal Street Productions, con il supporto di Jeff Jones come produttore esecutivo per Apple Corps Ltd.

I Beatles sono stati precedentemente al centro di documentari, ma questa quadrilogia si concentrerà specificamente sui singoli membri della band.

Mendes avrà il compito di portare sullo schermo le storie personali e artistiche di Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon e George Harrison in modo unico e coinvolgente.

Un nuovo capitolo cinematografico per i Beatles

Mentre i Beatles sono stati protagonisti di diversi documentari nel corso degli anni, la quadrilogia diretta da Sam Mendes rappresenta un nuovo e ambizioso progetto che esplorerà in profondità le vite e le carriere individuali dei membri della band. Con Mendes alla regia e alla produzione, supportato da Apple Corps Ltd. e Jeff Jones, i fan potranno presto immergersi in storie uniche e coinvolgenti che gettano nuova luce sui talenti e le personalità di McCartney, Starr, Lennon e Harrison.

La collaborazione tra Mendes, Apple Corps Ltd. e i Beatles promette di offrire un’esperienza cinematografica innovativa e emozionante per gli appassionati della band leggendaria.

La quadrilogia si preannuncia come un tributo articolato e appassionato ai quattro icone musicali che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica popolare.

