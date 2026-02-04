San Valentino a Nemi: concerto gratuito a lume di candela il 13 febbraio a Palazzo Ruspoli

Ultimo aggiornamento il 4 Febbraio 2026 by Emiliano Belmonte

In occasione della festa degli innamorati, il Comune di Nemi presenta “San Valentino a Nemi – tra fiaba, candele, musica e poesia”, un evento speciale in programma il 13 e 14 febbraio, capace di trasformare il borgo in uno scenario romantico e suggestivo.

L’iniziativa unisce musica, arte e installazioni luminose, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza immersiva tra bellezza, cultura e atmosfera fiabesca.

Concerto gratuito a lume di candela a Palazzo Ruspoli il 13 febbraio

Musica ed emozione nella Sala delle Armi

Il momento centrale dell’evento sarà il concerto gratuito a lume di candela, in programma giovedì 13 febbraio alle ore 18.30 nella storica Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli.

Lo spettacolo, illuminato esclusivamente dalla luce delle candele, offrirà un’esperienza musicale intima e coinvolgente, pensata per valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del borgo.

L’ingresso del 13 febbraio è libero fino a esaurimento posti, rendendo il concerto accessibile a tutti.

Repliche di San Valentino il 14 febbraio con prenotazione obbligatoria

Due appuntamenti per la sera degli innamorati

Il programma proseguirà venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, con due repliche dello spettacolo previste alle ore 18.30 e alle 19.30.

Per gli eventi del 14 febbraio è richiesta prenotazione obbligatoria, vista l’alta affluenza prevista e il numero limitato di posti disponibili.

Percorso luminoso gratuito con oltre 100 installazioni ispirate alle fiabe

Luminarie artistiche nel centro storico di Nemi

Durante le due giornate dell’evento, il centro storico di Nemi sarà animato da un percorso luminoso gratuito, composto da oltre 100 installazioni artistiche, luminarie scenografiche e cuori provenienti da tutto il mondo.

Un vero e proprio itinerario emozionale, aperto a tutti, pensato per accompagnare i visitatori in una passeggiata romantica tra fiabe, luce e poesia.

Il Sindaco Bertucci: “La cultura deve essere accessibile a tutti”

Le parole del primo cittadino

Il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, ha dichiarato:

«Abbiamo voluto che il concerto del 13 febbraio fosse gratuito perché crediamo che la cultura e la bellezza debbano essere accessibili a tutti. San Valentino a Nemi è un dono che il Comune fa alla comunità e ai visitatori: un momento di condivisione, musica ed emozione in uno dei luoghi più suggestivi del nostro borgo».

Un evento per valorizzare Nemi e il suo patrimonio culturale

L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione turistica e culturale del borgo, riconosciuto tra I Borghi più belli d’Italia, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e membro dell’Associazione Italiana Città del Vino.

Informazioni e contatti

📧 candelando.musikonzert@gmail.com

📱 348 7242422 (WhatsApp)

🌐 www.comunedinemi.rm.it