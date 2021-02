San Valentino Carnivoro da 1931 Pizza e Grill

Tagliata non Stop per gli innamorati



Dal pranzo romantico a lume di candela, fino alle lovebox da ordinare direttamente a casa. Come sarà il San Valentino romano in zona gialla

Il ristorante trattoria divenuto ormai un must nella scena romana per l’ottimo taglio delle carni pregiate e per i supplì oramai leggendari, offre un menù alternativo “scottante” in tutti i sensi per questo San Valentino 2021 all’insegna della zona gialla. Se siete amanti della carne non potrete non optare per la soluzione di Tagliata no stop proposta da 1931 Pizza e Grill

San Valentino 2021: cosa fare a Roma

Per un pranzo di carne curato in ogni minimo dettaglio all’insegna della buona cucina non possiamo non proporre come meta la cornice situata in Via Dei Genieri di Osteria 19 trentuno, punto strategico di proprietà della famiglia Testa contraddistinto da una altissima selezione di qualità dei prodotti lavorati con amore sia nella cottura della carne che negli impasti della pizza ad alta digeribilità. Osteria 19 trentuno offre in occasione della festa di San Valentino un menù esclusivo di Tagliata No stop di cui approfittare, si consiglia caldamente la prenotazione.

Insomma, la proposta di 1931 Pizza e Grill siamo certi che farà gola anche ai meno romantici.