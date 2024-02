San Valentino: Idee di design per arredare una casa d’amore

San Valentino a casa: una cena romantica e un regalo per la casa

I ristoranti affollati e i viaggi costosi rendono difficile celebrare San Valentino come si vorrebbe. Ma perché non festeggiare a casa, il luogo perfetto per l’amore?

Una cena romantica per due

Preparare una cena romantica insieme è un modo intimo e speciale per celebrare l’amore. Non serve molto per creare l’atmosfera giusta: una tavola ben apparecchiata, candele profumate e una cena deliziosa cucinata a quattro mani.

Un regalo per la casa

Inoltre, si può pensare a un regalo per la casa che renderà l’atmosfera ancora più dolce o piccante. Un’idea originale è il Perpetua Recorder Pieces of Venice, un notebook magnetico innovativo. Questo notebook permette di scrivere messaggi d’amore, poesie o obiettivi di coppia. È anche perfetto per fare una lista dei viaggi da programmare o dei ristoranti da provare insieme.

Il Perpetua Recorder è un prodotto che unisce design, innovazione e sostenibilità. È realizzato con materiali provenienti da economia circolare, come l’acciaio riciclato al 60% e la rivoluzionaria matita Perpetua, ideata da Marta Giardini.

Un complemento sexy per la casa

Se si cerca un complemento sexy per la casa, il Bocca di Gufram è la scelta perfetta. Questo divano a forma di labbra è sensuale ed elegante, ideale per momenti di intimità. È diventato un’icona dell’arte pop e ha fatto parte di importanti mostre in tutto il mondo, come il Louvre, il Museum of Applied Art and Science di Sydney e il Design Museum di Monaco. Realizzato con poliuretano flessibile, è morbido e accogliente, oltre che esteticamente affascinante.

San Valentino a casa può essere un’esperienza romantica e speciale. Una cena preparata insieme e un regalo per la casa renderanno questa giornata ancora più indimenticabile.

