San Valentino: Scambiarsi baci e microbiota per il regalo ideale

Un bacio per San Valentino: il regalo perfetto per il microbiota

Per gli innamorati che sono alla ricerca del regalo perfetto per San Valentino, c’è una buona notizia: lo avete già. Non è un oggetto confezionato, ma qualcosa che avete dentro di voi. Sto parlando del vostro microbiota, il complesso ecosistema di batteri che vive nel vostro intestino. Secondo Francesco Fratto, farmacista e coach degli stili di vita, un bacio appassionato e naturale può essere il modo perfetto per condividere il vostro microbiota con la persona amata.

Un dono scientifico

Francesco Fratto spiega che con un bacio di almeno 10 secondi, si condivideranno con la persona amata ben 80 milioni di batteri. Potrebbe sembrare strano regalare dei batteri, ma in realtà ci sono molti vantaggi in questo dono. Il microbiota ha il potere di migliorare l’aspetto, potenziare le difese immunitarie e persino aiutare contro il mal di pancia e lo stress cronico. “Ma non lo dico io, lo dimostra la scienza”, puntualizza Fratto.

Il potere del bacio

Fratto spiega che ogni volta che ci sentiamo amati, il nostro organismo produce ormoni come l’ossitocina, la serotonina e le endorfine, noti come gli ormoni della felicità. Ma non è tutto: “baciarci appassionatamente con chi amiamo fa in modo che avvenga anche uno scambio tra i batteri delle nostre bocche – il microbiota orale – i quali poi possono raggiungere il microbiota intestinale, contribuendo alla rispettiva diversità”.

Un intestino sano per un regalo completo

Perché il regalo sia davvero completo, Fratto consiglia di avere un intestino in buona salute, seguendo uno stile di vita sano e un’alimentazione bilanciata ed equilibrata. Inoltre, è importante avere una buona igiene orale. Uno studio ha dimostrato che dopo un bacio intimo, il microbiota di entrambi i partner diventa più simile, con un trasferimento medio di 80 milioni di batteri per ogni bacio di 10 secondi. Sono stati identificati i batteri probiotici Lactobacillus e Bifidobacterium nella maggior parte dei riceventi dei baci.

In conclusione, il microbiota intestinale è un alleato importante per la nostra salute e il nostro benessere. Condividere il nostro microbiota con la persona amata attraverso un bacio appassionato può essere un modo romantico per festeggiare San Valentino. Quindi, se state cercando il regalo perfetto per il vostro partner, non cercate oltre: basta un bacio lungo e appassionato. E ricordate, secondo Fratto, sono necessari almeno 9 baci intimi al giorno per condividere completamente i vostri microbi.

