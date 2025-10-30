Sandro Russo inaugura la Stagione Concertistica 2025-2026 della Fondazione Sincronìa

Ultimo aggiornamento il 30 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

L’8 novembre alla Sala Baldini di Roma il grande pianista siciliano apre un nuovo capitolo di eccellenza musicale

La Fondazione Sincronìa – Musica Arte Bellezza inaugura la Stagione Concertistica 2025-2026 con un evento d’eccezione: il recital del pianista Sandro Russo, in programma sabato 8 novembre alle ore 20:30 presso la Sala Baldini, nel cuore di Roma.

L’appuntamento segna l’inizio di un calendario ricco di concerti e masterclass che confermano la missione di Sincronìa: promuovere la cultura musicale e valorizzare i giovani talenti, offrendo al pubblico romano una programmazione di altissimo livello artistico.

La Fondazione Sincronìa: un ponte tra formazione e arte

Fondata nel 2015 dalla violinista Barbara Agostinelli, oggi docente dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Sincronìa è diventata negli anni un punto di riferimento per la formazione musicale, la ricerca artistica e la produzione culturale.

Nel 2024 l’associazione è divenuta ufficialmente Fondazione ETS, confermando la propria vocazione filantropica e sociale. Ogni anno oltre cento studenti, provenienti da tutto il mondo, partecipano ai corsi di perfezionamento e alle attività della Fondazione, che sostiene i più meritevoli con borse di studio e programmi di specializzazione.

Molti ex allievi si sono poi affermati a livello internazionale, come il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini 2021 e già borsista Sincronìa nel 2016-17.

Sandro Russo: talento mediterraneo, carriera internazionale

Originario di Agrigento e residente a New York, Sandro Russo è considerato uno dei pianisti italiani più apprezzati della sua generazione. Diplomatosi con lode al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo, si è perfezionato al Royal College of Music di Londra, intraprendendo una carriera che lo ha portato a esibirsi in alcune delle sale più prestigiose del mondo: dalla Carnegie Hall di New York alla Wigmore Hall di Londra, fino al Konzerthaus di Berlino e alla Salle Cortot di Parigi.

Apprezzato per il suo virtuosismo raffinato e la profondità interpretativa, Russo è anche un appassionato divulgatore e promotore della musica tra i giovani.

Un calendario di eventi tra eccellenza e nuove generazioni

La direzione artistica della Fondazione spiega:

“Siamo orgogliosi di aprire la stagione con il ritorno in Italia di un artista del calibro di Sandro Russo. Dopo la nostra trasformazione in Fondazione, vogliamo rafforzare il ruolo di Sincronìa come incubatore di talenti e promotore della cultura musicale contemporanea.”

Dopo il concerto inaugurale, la stagione proseguirà con una serie di appuntamenti dedicati a maestri e giovani interpreti, tra cui l’attesa partecipazione della Yes Orchestra, simbolo del dialogo tra formazione e professionalità artistica.

La Sala Baldini, da sempre crocevia culturale della Capitale, si conferma anche quest’anno come il palcoscenico ideale per accogliere la musica d’autore e le nuove generazioni di artisti.

Informazioni e prenotazioni

📅 Concerto di apertura: sabato 8 novembre 2025 – ore 20:30

📍 Sala Baldini, Roma

🎟️ Prenotazioni su Eventbrite: Concerto di apertura Stagione Sincronìa 2025-2026

🌐 Maggiori informazioni su: www.sincroniamusica.it