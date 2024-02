Sangiovanni a Sanremo: Giulia Stabile “Finiscimi” sotto critiche feroci

Sangiovanni al Festival di Sanremo 2024: un esordio deludente

Il giovane cantante Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Pietro Damian, ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo 2024 con il brano intitolato “Finiscimi”. Purtroppo, la sua performance durante la prima serata non è stata all’altezza delle aspettative. Non solo la sua esibizione è stata sotto tono, ma ha anche avuto difficoltà a pronunciare correttamente le parole. Questo ha scatenato una valanga di critiche feroci sui social media, con molti spettatori che si sono chiesti perché l’artista abbia scelto di interpretare la canzone in quel modo. “Finiscila di cantare, grazie”, è stato uno dei commenti più frequenti. Alcuni hanno anche notato che “Finiscimi” mancava di ritmo e verve. Invece di essere una struggente confessione sulla fine della sua storia d’amore con Giulia Stabile, l’esibizione è stata priva di pathos.

Il significato di “Finiscimi” di Sangiovanni

Parlando di Giulia Stabile, “Finiscimi” è una canzone che racconta la fine della loro relazione. Sangiovanni stesso ha spiegato che il brano è una ballad-confessione ispirata dalla fine di un amore. Ha descritto la canzone come nostalgica e struggente, un modo per andare avanti dopo la fine di una storia d’amore. È quindi facile fare un collegamento tra la canzone e Giulia.

Analizzando il testo, Sangiovanni ammette di aver commesso degli errori. In alcune parti della canzone, si scusa per non saper controllare le emozioni e per aver agito in modo sciocco. Dall’altra parte, lascia intendere che anche l’ex fidanzata ha avuto dei comportamenti che non ha digerito. In alcune strofe, Sangiovanni si rivolge a lei dicendo che non lo ama e che lui si sente pessimo per averla mancata di rispetto. Inoltre, confessa di aver scritto molte lettere per cercare di non lasciarla sola, ma non l’ha vista pronta per il passo successivo.

Il testo completo di “Finiscimi” di Sangiovanni

Ecco il testo completo della canzone presentata da Sangiovanni al Festival di Sanremo:

Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parola

Le tue le conservo ancora

Che cosa penserai

Chissà cosa farai

Scarabocchi sui miei libri

Mi leggi tra le righe

Non riesco più a gestirmi

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglone

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Ho scritto mille inizi per non doverti lasciare sola

Non ti vedevo pronta

Non avevo il coraggio

Di fare questo passo

E ora che l’abbiamo fatto

Capisco che ho lasciato

Con cosa son rimasto

Con ‘sta nostalgia del cao

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il cogline

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Non basterà se ti chiederò scusa per riaverti con me

Non basterà se ti scrivo una lettera questa è l’ultima

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

