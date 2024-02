Sangiovanni: Il futuro incerto del cantante di ‘Finiscimi’ dopo Sanremo

Sangiovanni annuncia il rinvio del concerto e dell’uscita dell’album

Il giovane cantante Sangiovanni ha deciso di prendersi una pausa e ha annunciato il rinvio del suo concerto al Forum di Assago e dell’uscita del suo album. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano ‘Finiscimi’, che si è classificato al penultimo posto della classifica, Sangiovanni ha condiviso la sua decisione con i suoi fan su Instagram.

Nel suo post, il cantante ha scritto: “Ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo“.

Sangiovanni spiega la sua decisione

Sangiovanni ha spiegato che a volte è necessario avere il coraggio di fermarsi e ha annunciato il rinvio del suo album intitolato ‘Privacy’ e del concerto al Forum di Assago, originariamente previsto per il 5 ottobre. Il cantante ha anche rassicurato i suoi fan che hanno acquistato i biglietti per il concerto o preordinato l’album, dicendo che riceveranno un rimborso e che tutti i dettagli saranno condivisi tramite le sue storie su Instagram.

Il cantante ha espresso la sua gratitudine per il sostegno e la comprensione ricevuti, affermando che sono molto importanti per lui in questo momento. Ha anche sottolineato che non sta abbandonando la sua carriera musicale, ma che attualmente non ha le energie fisiche e mentali necessarie per portare avanti il progetto. Ha affermato: “Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto, ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza)“.

Un messaggio di amore e ringraziamento

Sangiovanni ha concluso il suo messaggio con un tocco di affetto, dicendo ai suoi fan: “Vi voglio bene“. Ha promesso di continuare a scrivere e a lavorare in studio, poiché fa parte del suo benessere, ma allo stesso tempo inizierà a dedicare del tempo a se stesso per migliorare la sua condizione attuale. Ha espresso fiducia nel fatto che questa pausa gli permetterà di tornare più forte di prima.

In conclusione, Sangiovanni ha preso la decisione di fermarsi per un po’ e ha annunciato il rinvio del suo concerto e dell’uscita del suo album. Ha spiegato che ha bisogno di prendersi cura di sé stesso e che tornerà presto, pronto a condividere la sua musica con i suoi fan.

