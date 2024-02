Sanità in pericolo: Confapi avverte del rischio di perdere milioni di prestazioni

Il Ministero della Salute respinge la proroga del tariffario nazionale ambulatoriale

Il Ministero della Salute ha respinto la richiesta di proroga del tariffario nazionale ambulatoriale e ha proposto l’istituzione di una commissione per l’aggiornamento delle tariffe del 2017, dichiarate inapplicabili sia dal governo attuale che da quello precedente. Questa decisione ha creato una divergenza tra l’apertura del Ministero verso l’entrata in vigore dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l’urgenza di garantire l’accesso alla sanità pubblica per tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione di residenza.

Confapi propone l’aggiornamento delle tariffe con il nomenclatore dell’Emilia Romagna e Lombardia

Confapi, l’associazione che rappresenta le imprese del settore sanitario, ha proposto di aggiornare le tariffe utilizzando il nomenclatore applicato dalle regioni Emilia Romagna e Lombardia. Secondo il presidente di Confapi Salute, Università e Ricerca, Michele Colaci, il rischio di continuare ad attendere la revisione del tariffario nazionale allontana il diritto alla salute e compromette l’accesso a una sanità pubblica per tutti. Colaci sostiene che il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe fare riferimento a un sistema virtuoso, come quello adottato da Emilia Romagna e Lombardia, invece di continuare ad applicare un tariffario del 2017 che si è dimostrato fallimentare.

L’importanza di garantire una sanità accessibile a tutti

La proposta di Confapi di aggiornare le tariffe con il nomenclatore delle regioni Emilia Romagna e Lombardia evidenzia l’importanza di garantire una sanità accessibile a tutti i cittadini. Secondo Colaci, “il diritto alla salute non può essere messo in secondo piano e il Servizio Sanitario Nazionale deve essere in grado di fornire un’assistenza di qualità a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione in cui vivono”. L’istituzione di una commissione per l’aggiornamento delle tariffe del 2017 rappresenta un passo avanti verso l’obiettivo di garantire un sistema sanitario equo e sostenibile per tutti i cittadini italiani.

In conclusione, la decisione del Ministero della Salute di respingere la proroga del tariffario nazionale ambulatoriale e di proporre l’istituzione di una commissione per l’aggiornamento delle tariffe del 2017 ha sollevato una serie di questioni riguardanti l’accesso alla sanità pubblica. La proposta di Confapi di utilizzare il nomenclatore delle regioni Emilia Romagna e Lombardia per l’aggiornamento delle tariffe sottolinea l’importanza di garantire una sanità accessibile a tutti i cittadini. È fondamentale che il Servizio Sanitario Nazionale si basi su un sistema virtuoso e efficace, al fine di garantire un’assistenza di qualità a tutti i cittadini italiani.

About The Author