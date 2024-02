Sanità: Mandorino e Cittadinanza attiva fiduciosi su innovazione e investimenti

Innovazione e Investimenti nel Servizio Sanitario Nazionale

Annalisa Mandorino, segretario generale di Cittadinanza Attiva, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione e degli investimenti nel servizio sanitario nazionale durante un convegno a Bari organizzato dal Ministero della Salute. In merito a ciò, ha affermato:

«Ovviamente noi riponiamo la nostra speranza sul servizio sanitario nazionale, sia per il futuro ma anche nel presente. Sappiamo che ci sono tanti spazi di innovazione e siamo fiduciosi che questa innovazione sarà colta e che ci saranno anche investimenti significativi non solo di risorse economiche ma anche proprio di pensiero, di strumentazioni, di tecnologie a disposizione della sanità».

Criticità e Priorità da Affrontare

Mandorino ha evidenziato che attualmente i cittadini si confrontano con diverse criticità, in particolare riguardo alle liste di attesa nel sistema sanitario. Riguardo a questo tema, ha dichiarato:

«E’ ovvio che in questo momento i cittadini spesso si trovano a fare i conti con un presente che ancora manifesta delle criticità, prima tra tutte la grande questione delle liste di attesa sulla quale continuiamo a ricevere segnalazioni e che fortunatamente siamo sicuri che il ministro ha tra le sue priorità e quindi sarà affrontata nel migliore dei modi, ovviamente insieme alle regioni per quanto riguarda la programmazione territoriale».

Ottimismo per il Futuro della Sanità

Le parole di Annalisa Mandorino riflettono un ottimismo per il futuro del sistema sanitario nazionale, evidenziando la necessità di affrontare le sfide attuali e di investire in innovazione e risorse per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi sanitari. La collaborazione tra istituzioni e regioni appare cruciale per garantire una programmazione efficace e rispondere alle esigenze dei cittadini in modo tempestivo ed efficiente.

