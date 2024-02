Sanremo: 15 trattori per il riscatto agricolo, Amadeus approvato

Agricoltori in protesta al Festival di Sanremo: una delegazione di trattori in arrivo

Il coordinamento nazionale di Riscatto Agricolo ha annunciato che una delegazione di agricoltori, composta da circa 15 trattori, partirà questa sera dal presidio di Melegnano per raggiungere Sanremo. La proposta del direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, di accogliere gli agricoltori sul palco dell’Ariston ha ricevuto l’approvazione del coordinamento. L’ufficio stampa della Rai ha smentito qualsiasi contatto con gli agricoltori in questione.

Manifestazione di Riscatto Agricolo a Roma

Venerdì mattina si terrà una manifestazione di Riscatto Agricolo in piazza San Giovanni a Roma. Dopo una serie di incontri tra la questura e i leader del movimento degli agricoltori, è stato raggiunto un accordo. Circa 1500 persone e dieci trattori parteciperanno alla manifestazione. Inizialmente, il gruppo aveva richiesto un corteo sul Grande Raccordo Anulare per lo stesso giorno.

Amadeus risponde alle critiche su Striscia la Notizia

Durante un’intervista con Enrico Lucci di Striscia la Notizia, Amadeus è stato ironicamente interrogato sulla presunta irritazione del ministro Lollobrigida per l’invito ai trattori al Festival di Sanremo. Amadeus ha risposto che le porte sono sempre aperte e che chiunque voglia salire sul palco può farlo. Ha anche menzionato la presenza della Mucca Ercolina, sottolineando che non si è pentito della sua decisione.

Prossima manifestazione a Roma potrebbe tenersi al Circo Massimo

Danilo Calvani, leader del Cra Agricoltori Traditi, ha dichiarato che migliaia di trattori e camion sono attesi per la prossima manifestazione a Roma, che potrebbe tenersi al Circo Massimo. La mobilitazione inizierà domani e i presidi attorno alla capitale inizieranno a riempirsi. Calvani ha sottolineato che il movimento è apolitico e non vuole la partecipazione di bandiere politiche o sindacali.

Conclusa la manifestazione degli agricoltori a Grosseto

La manifestazione degli agricoltori a Grosseto si è conclusa con la partecipazione di circa 30 trattori. Dopo la manifestazione, gli agricoltori hanno trascorso la notte nelle campagne intorno alla città. Gli organizzatori decideranno tra domani e venerdì quando partire per Roma. Stanno aspettando l’autorizzazione della questura per essere scortati e hanno dichiarato che non si fermeranno fino a quando non avranno parlato con il governo.

Protesta degli agricoltori ad Acerra

Ad Acerra, una trentina di trattori sono stati posizionati nei pressi del centro commerciale “Le porte di Napoli” come parte della protesta degli agricoltori. I manifestanti annunciano che rimarranno in presidio permanente fino a venerdì, quando si uniranno ai colleghi provenienti da altre parti d’Italia per la manifestazione a Roma. Gli agricoltori lamentano i costi elevati e la concorrenza straniera che mette in ginocchio il settore agricolo italiano.

Il ministro Piantedosi elogia la gestione delle proteste

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha elogiato la gestione civile delle proteste degli agricoltori con i loro trattori. Ha ringraziato i prefetti e i questori per la loro mediazione e la collaborazione degli organizzatori per trovare un equilibrio tra il diritto di manifestare e la sicurezza pubblica.

Mobilitazione di agricoltori e allevatori all’Aquila

Agricoltori e allevatori si sono mobilitati all’Aquila in occasione della visita della premier Giorgia Meloni. I manifestanti hanno chiesto di poter consegnare una piccola delegazione di quattro persone le motivazioni della loro protesta. Tra le richieste al governo, ci sono l’abbattimento delle accise sui carburanti agricoli, l’agenda comune per i provvedimenti da adottare e la tutela delle aree svantaggiate.

