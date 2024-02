Sanremo 2024: 15 cantanti in gara nella seconda serata - avvisatore.it

Sanremo 2024: Amadeus e Giorgia conducono la seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è pronta a prendere il via, con Amadeus che sarà affiancato sul palco dell’Ariston da Giorgia, la co-conduttrice di oggi. Quindici dei trenta cantanti in gara si esibiranno questa sera, mentre gli altri quindici saliranno sul palco domani.

Ad aprire la kermesse sarà Fred De Palma, mentre a chiudere la serata sarà Clara. Sarà una serata ricca di emozioni e sorprese, con spazio dedicato anche agli ospiti. Tra questi, il compositore Giovanni Allevi, che torna sulle scene dopo due anni di assenza a causa di un mieloma. In una dichiarazione rilasciata in sala stampa, Allevi ha affermato: “Sono superconcentrato per questa sera, suonerò di nuovo il pianoforte davanti a un pubblico dopo quasi 2 anni di assenza dalle scene a causa delle terapie“.

Un altro ospite di rilievo è l’attore e icona John Travolta, che arriva da oltre oceano per partecipare all’evento. La sua presenza è un segno dell’importanza e del prestigio che il Festival di Sanremo ha acquisito a livello internazionale.

Una serata all’insegna della musica e dell’emozione

La seconda serata di Sanremo 2024 promette di regalare momenti indimenticabili al pubblico presente e a quelli che seguiranno l’evento da casa. Oltre alle esibizioni dei cantanti in gara, ci saranno anche duetti e collaborazioni che renderanno la serata ancora più speciale.

La presenza di Giorgia come co-conduttrice accanto ad Amadeus aggiunge un tocco di femminilità e talento al palco dell’Ariston. La cantante, nota per la sua voce potente e la sua interpretazione intensa, sarà sicuramente una presenza di grande valore durante la serata.

Un ritorno atteso e una star internazionale

Il ritorno di Giovanni Allevi sulle scene è un momento molto atteso dai suoi fan e dagli amanti della musica classica. Dopo due anni di assenza a causa di un mieloma, il compositore è pronto a emozionare il pubblico con le sue straordinarie performance al pianoforte. La sua presenza rappresenta una testimonianza di forza e determinazione, un esempio di come la musica possa superare ogni ostacolo.

L’ospite internazionale di questa serata è John Travolta, un’icona del cinema che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. La sua partecipazione al Festival di Sanremo conferma l’importanza e la risonanza che l’evento ha a livello globale. La presenza di una star internazionale come Travolta è un ulteriore motivo di interesse e attesa per questa serata.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 si preannuncia quindi come un evento imperdibile, con una combinazione di talento, emozione e sorprese che renderanno la serata indimenticabile per tutti i presenti e per chi seguirà l’evento da casa.

