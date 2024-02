Sanremo 2024: 52-year-old man reported for new bomb threat - avvisatore.it

Individuato e denunciato l’uomo che ha minacciato un attentato al teatro Ariston

La Polizia ha concluso un’indagine rapida che ha portato all’individuazione e alla denuncia di un uomo che aveva minacciato un attentato al teatro Ariston di Sanremo. La minaccia era stata comunicata tramite una telefonata anonima questa mattina.

Le indagini sono state condotte dal Commissariato di Sanremo in collaborazione con la Squadra mobile locale. Grazie all’efficienza delle forze dell’ordine, è stato possibile identificare un uomo di 52 anni, con interessi nel settore musicale, che dovrà rispondere dell’accusa di procurato allarme.

Dopo essere stato rintracciato nel suo domicilio, l’uomo è stato interrogato dagli investigatori. Non appena messo alle strette, ha confessato immediatamente le proprie responsabilità. Ha spiegato di aver agito per motivi di rancore nei confronti dell’organizzazione della manifestazione canora.

Un arresto che rassicura la città di Sanremo

L’individuazione e la denuncia di quest’uomo sono un segnale di grande efficacia da parte delle forze dell’ordine. La prontezza con cui è stata condotta l’indagine ha permesso di scongiurare qualsiasi pericolo per la sicurezza del teatro Ariston e della città di Sanremo nel suo complesso.

Il Commissariato di Sanremo e la Squadra mobile hanno dimostrato grande professionalità nell’affrontare questa situazione di emergenza. Grazie al loro lavoro tempestivo e accurato, è stato possibile individuare rapidamente l’autore della minaccia e porre fine alla sua azione criminale.

Un gesto inaccettabile che non rimarrà impunito

Le motivazioni addotte dall’uomo per giustificare il suo gesto sono del tutto inaccettabili. La manifestazione canora di Sanremo è un evento di grande importanza per la città e per l’intero panorama musicale italiano. Non è ammissibile che qualcuno cerchi di minare la sua riuscita con azioni criminali.

Le autorità competenti faranno tutto il possibile per assicurare che l’uomo risponda delle sue azioni. Come ha dichiarato il Commissario di Sanremo, Luca Rossi, “Non tollereremo che qualcuno metta a rischio la sicurezza e la serenità della nostra città. Faremo tutto il necessario per garantire che questo individuo sia punito secondo la legge”.

La città di Sanremo può ora respirare un sospiro di sollievo, sapendo che l’autore della minaccia è stato individuato e che la manifestazione canora potrà svolgersi senza problemi. La prontezza e l’efficacia delle forze dell’ordine sono un segnale di sicurezza per tutti i cittadini.

