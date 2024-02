Sanremo 2024: Alessandra Amoroso svela il suo difficile percorso contro l’odio sui social

Alessandra Amoroso: il racconto di una valanga di odio

A poche ore dal suo debutto sul palco di Sanremo 2024 con la canzone “Fino a qui”, Alessandra Amoroso si è presentata in sala stampa per condividere la sua esperienza degli ultimi anni. Emozionata, ha raccontato di come si sia sentita travolta da una valanga di odio sui social media, tanto da decidere di allontanarsi dall’Italia per elaborare tutto ciò che stava accadendo.

L’artista ha dichiarato: “Nell’ultimo anno sono caduta e oggi sono qui a raccontarvi la mia versione di questa storia. Mi sono sentita sopraffatta da situazioni che non avevo mai affrontato in 15 anni di carriera. Una valanga d’odio mi ha investita improvvisamente”.

Amoroso ha voluto sottolineare che non si riferiva ai meme sui quali aveva sempre scherzato, ma agli insulti gravi e alle minacce di morte che riceveva quotidianamente. Leggendo un testo che l’aiutava a controllare l’emozione, ha ammesso di non essersi resa conto immediatamente di tutto ciò che stava accadendo intorno a lei, essendo concentrata su un momento importante della sua carriera.

Dopo il tour a San Siro, l’adrenalina è scesa e l’artista ha iniziato a comprendere appieno la gravità della situazione. Ha scelto di leggere alcuni degli insulti più pesanti che le erano stati rivolti, sottolineando di essersi sentita messa all’angolo.

La fuga in Colombia e il percorso di risalita

Dopo aver portato a termine il tour, Alessandra Amoroso ha ammesso di aver finalmente permesso a se stessa di non stare bene e di allontanarsi. Ha deciso di scappare in Colombia, per poi intraprendere un percorso di psicoterapia e iniziare la sua risalita.

Durante quel periodo, è stata contattata da Takagi e Ketra, che rappresentavano esattamente il momento che stava vivendo. Ora, la cantante pugliese si sente serena e ha imparato come affrontare la situazione, senza però rivelare i motivi che hanno scatenato tutto questo odio.

Ha affermato: “Ho deciso che non conta la caduta, né l’atterraggio, ma come ci si rialza. E soprattutto cosa si decide di imparare da quella caduta”. Da questa riflessione è nata la sua canzone “Fino a qui”. Riguardo alla competizione a Sanremo, ha sottolineato: “Al festival vorrei un podio tutto al femminile. Qui sono venuta a raccontare e a raccontarmi, poi se dovessi vincere, perché no? Schifo non mi fa”.

La forza di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha dimostrato una grande forza nel raccontare la sua esperienza di odio sui social media e nel suo percorso di risalita. Ha scelto di affrontare la situazione e di imparare da essa, trasformando la sua esperienza in una canzone che rappresenta la sua determinazione nel superare gli ostacoli.

La sua partecipazione a Sanremo 2024 è un momento importante per l’artista, che desidera condividere la sua storia e, se possibile, raggiungere il podio. La sua testimonianza è un esempio di resilienza e di come sia possibile superare le difficoltà, anche quando sembra che tutto sia contro di noi. Alessandra Amoroso ha dimostrato di essere una donna forte e determinata, pronta a rialzarsi e a continuare a fare ciò che ama.

