Sanremo 2024: Amadeus si sfoga sul caso John Travolta, le parole della Rai

Amadeus difende la partecipazione di John Travolta a Sanremo 2024

Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024, respinge le critiche e le accuse riguardanti la partecipazione di John Travolta alla seconda serata del festival. Durante una conferenza stampa, Amadeus ha risposto in modo deciso a coloro che sollevavano dubbi sulla presenza dell’attore americano. “Non sta succedendo niente, va tutto bene, dove possiamo trovare una stronz… per fare polemica? Perché non parliamo di Allevi, di quello che hanno fatto gli attori di Mare Fuori…?”, ha dichiarato il conduttore.

Amadeus ha svelato che è stato lo stesso Travolta a proporre di partecipare al festival: “È stato Travolta a contattarmi per dirmi che era qui vicino per altri impegni e che sarebbe stato felice di fare qualcosa con noi”. Quindi, la presenza dell’attore era stata concordata in anticipo.

La questione delle scarpe e il ballo di Travolta

Durante lo scambio con l’attore americano, Amadeus ha pronunciato la frase “don’t worry, be happy”, che è uno degli slogan di un’azienda di scarpe. Tuttavia, il conduttore ha assicurato che non era a conoscenza di questa coincidenza: “Don’t worry, be happy, l’ho presa dalla canzone. Non ne avevo la più pallida idea. Mica mi scrivono i copioni parola per parola”.

Inoltre, il ballo di Travolta era previsto nel contratto: “Sì”, ha confermato Federica Lentini, vicedirettrice dell’Intrattenimento di Prime Time della Rai. Anche l’utilizzo delle immagini era stato stabilito nel contratto, consentendo alla Rai di utilizzarle solo durante la diretta e non per clip o altri scopi.

Tuttavia, non c’era alcun accordo commerciale con l’azienda di scarpe di cui Travolta è testimonial. Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento di Prime Time, ha spiegato che l’attore era presente solo per un rimborso spese. L’assenza di oscuramento del marchio sulle scarpe di Travolta è stata attribuita a un errore dell’assistente di studio.

La reazione di Amadeus alle critiche

Amadeus ha risposto alle stroncature della performance di Travolta durante il festival. Nonostante le critiche, il conduttore ha dichiarato di essersi divertito molto e ha sottolineato che l’attore era a conoscenza di tutto ciò che sarebbe successo sul palco. “Tutto quello che è avvenuto sul palco lo sapeva, nessuna sorpresa, nessun tranello”, ha affermato Amadeus.

Inoltre, Amadeus ha difeso l’approccio comico di Fiorello, sottolineando che l’attore americano aveva già partecipato a uno sketch comico con lui in passato. “Fiorello è il più grande showman che abbiamo e fa parte della comicità far fare a qualche grande personaggio cose che si immagina non farebbero mai. Ricordiamoci che Travolta andò da Fiorello anni fa a fare il delfino per terra”, ha ricordato Amadeus.

In conclusione, Amadeus ha respinto le critiche sulla partecipazione di John Travolta a Sanremo 2024, sottolineando che tutto era stato concordato in anticipo e che l’attore era a conoscenza di ciò che sarebbe successo sul palco. Nonostante le stroncature, il conduttore ha difeso la performance di Travolta e ha elogiato l’approccio comico di Fiorello.

