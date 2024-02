Sanremo 2024: Amadeus trionfa con uno share record del 65,1% nella prima serata

Sanremo 2024: Amadeus trionfa con un debutto da record

Il Festival di Sanremo 2024 ha preso il via ieri sera, martedì 6 febbraio, con una serata di apertura che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Amadeus, il conduttore di questa edizione, ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel tenere incollati gli spettatori allo schermo.

La serata di debutto è stata seguita da 10.561.000 telespettatori, con una share del 65,1%. Un risultato straordinario che supera addirittura quello dell’anno scorso, quando l’ascolto medio della prima serata si era attestato a 10.758.000 spettatori, con una share del 62,5%.

Questi numeri confermano il grande successo di Amadeus e del Festival di Sanremo, che continua ad essere uno degli eventi più attesi e seguiti della televisione italiana. In particolare, il dato relativo alla share è il più alto registrato dal 1995, un risultato davvero eccezionale che dimostra l’affetto e l’interesse del pubblico nei confronti di questa manifestazione.

Un successo annunciato

Il successo di Amadeus e del Festival di Sanremo non è certo una novità. Il conduttore, infatti, è riuscito a conquistare il pubblico sin dalla sua prima edizione nel 2020, grazie al suo carisma e alla sua capacità di coinvolgere gli spettatori.

La serata di apertura di quest’anno ha confermato ancora una volta il talento di Amadeus nel creare un’atmosfera magica e coinvolgente. Gli artisti in gara si sono esibiti con grande energia e passione, regalando al pubblico momenti indimenticabili.

Un record dopo l’altro

Il Festival di Sanremo 2024 si conferma quindi come un evento di grande successo, capace di battere record su record. Dopo il trionfo di ascolti della serata di apertura, non resta che attendere le prossime serate per scoprire quali altre sorprese ci riserverà Amadeus e gli artisti in gara.

Come ha dichiarato il conduttore stesso: “Sono felice e orgoglioso di questo risultato. Il Festival di Sanremo è un evento unico nel suo genere e vedere il pubblico così coinvolto e appassionato mi riempie di gioia. Continueremo a dare il massimo per regalare al pubblico serate indimenticabili”.

Non resta che sintonizzarsi su Rai 1 per seguire le prossime serate del Festival di Sanremo 2024 e scoprire chi si aggiudicherà la vittoria finale.

About The Author