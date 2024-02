Sanremo 2024: Angelina Mango senza rivali, canta il papà secondo i pronostici Sisal

Le cover e i duetti al Festival di Sanremo 2024: una serata di emozioni e ricordi

La quarta serata del Festival di Sanremo è sempre una delle più attese, grazie alle esibizioni delle cover e dei duetti che promettono divertimento ed emozione. Quest’anno, gli artisti si preparano a infiammare il palco dell’Ariston in una gara che celebra la memoria. Ma chi sarà il possibile vincitore del premio per la migliore cover del 2024?

La favorita e anche la più attesa è Angelina Mango, che insieme al quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma, canterà “La Rondine” per ricordare il padre scomparso nel 2014. Secondo gli esperti di Sisal, Angelina Mango è la candidata alla vittoria, con un’offerta di 1,65.

Ma non c’è pubblico più incline a manifestare emozioni con forza e passione di quello napoletano. Proprio ai suoi concittadini e alla sua città sarà dedicata l’esibizione di Geolier, il rapper che porterà con sé il collega Luché e Gigi D’Alessio. I pronostici prevedono una riconferma del podio per Geolier, con una quota di 3,00.

Ma ci sono molte altre esibizioni che promettono di entusiasmare il pubblico. Il Volo, con una quota di 9,00, si esibirà per celebrare il mito di Freddy Mercury, accompagnato dal chitarrista Stef Burns nell’esecuzione di “Who Wants to Live Forever”.

Annalisa si esibirà con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia, per far ballare il pubblico al ritmo di “Sweet Dreams (Are made of this)” degli Eurythmics. Ma i Negramaro e Loredana Berté sono pronti a duellare per conquistare uno dei posti più alti della classifica. I Negramaro si esibiranno con Malika Ayane su “La canzone del Sole”, mentre Loredana Berté sarà affiancata dal cantautore e producer Venerus per eseguire “Ragazzo mio” di Luigi Tenco.

Tra le altre esibizioni, Big Mama canterà “Lady Marmalade”, Diodato ha scelto “Amore che vieni, amore che vai”, La Sad si esibirà con la Rettore su “Lamette”, e i Ricchi e Poveri rievoceranno i loro grandi successi accanto a Paola e Chiara.

La quarta serata del Festival di Sanremo sarà la prima a raccogliere il voto di tutte le Giurie e promette di entusiasmare e stupire il pubblico con le sue emozioni e i suoi ricordi.

