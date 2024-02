Sanremo 2024: Annalisa smentisce gravidanza, spiega l’assenza dalle scale

Annalisa evita la discesa dalla scalinata dell’Ariston: svelato il motivo

L’ex partecipante di Amici, Annalisa, ha sorpreso tutti durante il Festival di Sanremo 2024 evitando la temutissima discesa dalla scalinata dell’Ariston. Questa scelta ha scatenato diverse ipotesi, tra cui quella di una possibile gravidanza. Tuttavia, la cantante ha voluto chiarire la sua decisione in una conferenza stampa, smentendo categoricamente le voci sulla sua presunta maternità.

Annalisa smentisce le voci di gravidanza a Sanremo 2024

Dopo la sua esibizione sul palco di Sanremo 2024, Annalisa si è recata in un ristorante della città dei fiori per cenare con i suoi collaboratori. In un video condiviso su Instagram, l’artista viene ripresa mentre gusta un calice di vino bianco. Tuttavia, è stata proprio lei a smentire le voci sulla sua gravidanza, dichiarando: “Incinta? Addirittura? No, non sono incinta“. Inoltre, ha spiegato il motivo per cui ha deciso di evitare la discesa dalla scalinata dell’Ariston:

“Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un’esperienza bellissima… neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice“.

È importante sottolineare che, secondo il regolamento, la discesa dalla scalinata non è obbligatoria per gli artisti in gara, ma è solo un elemento scenografico. Pertanto, la scelta di Annalisa di evitare la scalinata non ha alcuna implicazione sul suo risultato nella competizione.

Annalisa: una decisione motivata dall’esperienza passata

La decisione di Annalisa di non scendere dalla scalinata dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024 è stata motivata da un episodio doloroso vissuto un anno prima. La cantante ha raccontato di essere caduta dalle scale, riportando una ferita alla fronte che ha richiesto cure mediche. Questa esperienza ha generato in lei una certa paura, spingendola a evitare la discesa durante la sua esibizione a Sanremo.

Nonostante le voci sulla sua presunta gravidanza, Annalisa ha chiarito che la sua scelta è stata dettata unicamente da motivi personali e non da una futura maternità. La cantante ha dimostrato di essere determinata a non lasciare che le speculazioni influenzino la sua carriera artistica, concentrando la sua attenzione sulla sua musica e sul suo percorso professionale.

In conclusione, la decisione di Annalisa di evitare la discesa dalla scalinata dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024 è stata motivata da un episodio doloroso vissuto in passato. La cantante ha smentito le voci sulla sua gravidanza, affermando che la sua scelta è stata dettata da motivi personali e non da una futura maternità. Annalisa ha dimostrato di essere una professionista determinata, concentrata sulla sua carriera artistica e sulla sua musica.

