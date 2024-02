Sanremo 2024: Annalisa svela la sua partecipazione al Festival

Annalisa: il suo nuovo singolo “Sinceramente” uscirà anche in spagnolo

Annalisa, la cantante di Savona, ha annunciato durante una conferenza stampa a Sanremo che il suo singolo “Sinceramente”, presentato durante il festival, uscirà anche in spagnolo. Il management della cantante ha comunicato la notizia, suscitando grande entusiasmo. Annalisa ha dichiarato: “L’estero? Ci stiamo lavorando, sono al settimo cielo, c’è entusiasmo. E’ un momento meraviglioso, da accogliere immediatamente, stiamo lavorando agli adattamenti in altre lingue”.

Annalisa e la sua ispirazione anni Ottanta

Annalisa ha sempre ammesso di essere ispirata dalla musica degli anni Ottanta e ora si sente a casa. La cantante ha trovato un equilibrio tra le sonorità internazionali degli anni Ottanta e la musica italiana. Annalisa ha spiegato: “Non ho mai nascosto di essermi ispirata alla musica anni Ottanta, ora mi sento a casa, credo di aver trovato un equilibrio giusto tra le sonorità anni ottanta internazionali e la musica italiana”. La cantante ha iniziato il suo percorso nel 2022 con il singolo “Bellissima” e aveva annunciato che sarebbe stato un percorso lungo, diviso in più episodi. Annalisa ha anche espresso gratitudine verso il suo management, definendolo “famiglia”.

Annalisa e il suo modo di affrontare le fragilità

Annalisa ha parlato del suo modo di affrontare le fragilità attraverso la musica. Secondo la cantante, le sue canzoni nascono da un tormento interiore, che può essere lieve o profondo. Annalisa utilizza la musica per gestire le sue fragilità e cerca di superarle attraverso le canzoni che scrive. Durante la serata dei duetti a Sanremo, Annalisa si esibirà insieme alla Rappresentante di Lista e a un coro di 25 persone chiamato Artemia. La cantante ha dichiarato: “Non vedo l’ora di essere sul palco”. Annalisa ha anche commentato l’appellativo di “reginetta delle hit”, sottolineando che non le sta stretto perché le canzoni di successo sono comunque importanti. La cantante crede che le canzoni pop abbiano il potere di trasmettere messaggi profondi in modo leggero e di arrivare a un pubblico più vasto.

