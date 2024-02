Sanremo 2024: Assenza del saluto di Federica Brignone a Sofia Goggia – Il dietro le quinte spiegato

Federica Brignone e Sofia Goggia: un cambio di copione al Teatro Ariston

Nel corso dell’intervento di Federica Brignone al Teatro Ariston, durante la serata di Sanremo, si è verificato un piccolo ma significativo cambio di copione. Mentre sullo schermo in sala comparivano i saluti per Sofia Goggia, la cui stagione sciistica è stata interrotta da un grave infortunio, la Brignone non ha pronunciato il finale previsto. Questo ha suscitato diverse interpretazioni, considerando la rivalità tra le due campionesse.

La manager di Federica Brignone, Giulia Mancini, ha spiegato che si è trattato semplicemente di un problema di tempo: “Purtroppo non l’hanno neppure fatta parlare. Purtroppo sono tempi televisivi”. La campionessa, che era salita sul palco con un casco da sci in mano, non ha menzionato nemmeno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, come invece era previsto. Tuttavia, ha dato l’impressione di voler dire qualcosa in un momento successivo.

Marco Mengoni e la sua esperienza sulla neve

Prima dell’intervento di Federica Brignone, è stato Marco Mengoni a prendere la parola sul palco del Teatro Ariston. Durante il suo intervento, il cantante ha sorpreso tutti dichiarando: “Non sono mai stato sulla neve, mai stato sugli sci”. Questa affermazione ha destato curiosità e ha portato a chiedersi se Mengoni abbia mai avuto esperienze invernali o se sia semplicemente una persona che preferisce altri tipi di attività.

La rivalità tra Federica Brignone e Sofia Goggia

La mancata menzione di Sofia Goggia da parte di Federica Brignone ha alimentato le speculazioni sulla loro rivalità. Le due campionesse italiane sono da tempo in competizione sulle piste da sci, ma non è chiaro se ci sia una vera e propria rivalità personale tra loro. Tuttavia, il fatto che Brignone non abbia pronunciato il nome di Goggia ha fatto sorgere dubbi su una possibile tensione tra le due atlete.

In conclusione, l’intervento di Federica Brignone al Teatro Ariston durante la serata di Sanremo ha suscitato interesse e curiosità. Il cambio di copione e la mancata menzione di Sofia Goggia hanno alimentato le speculazioni sulla loro rivalità. Tuttavia, la manager di Brignone ha chiarito che si è trattato solo di un problema di tempo. Nel frattempo, Marco Mengoni ha sorpreso tutti con la sua dichiarazione di non essere mai stato sulla neve.

