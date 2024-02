Sanremo 2024: classifica seconda serata e le novità nella top 5

La classifica dei preferiti al Festival di Sanremo 2024: i cambiamenti dopo la seconda serata

Con il termine della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, è giunto il momento di scoprire le preferenze delle radio e degli spettatori. Come anticipato da Amadeus, questa 74° edizione ha introdotto un grande cambiamento: fino alla penultima serata verrà svelata solo la top 5 dei Big. Quindi, sin dalla prima serata, non è noto chi si posiziona dopo il quinto posto.

Dopo aver ascoltato il parere della stampa, si sono verificati alcuni cambiamenti tra i preferiti. È importante sottolineare che nella seconda serata si sono esibiti solo 15 dei 30 Big in gara. Gli altri 15 hanno avuto il compito di presentare i loro colleghi, una novità introdotta da Amadeus per questa edizione, che ha visto Giorgia come co-conduttrice. Naturalmente, nella terza serata i ruoli si inverteranno per i Big.

Ecco l’ordine di esibizione della seconda serata: Fred De Palma, Renga e Nek, Alfa, Dargen D’Amico, Il Volo, Gazzelle, Emma, Mahmood, Big Mama, The Kolors, Geolier, Loredana Bertè, Annalisa, Irama e Clara.

Nella prima serata, i giornalisti avevano posizionato Loredana Bertè al primo posto, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Ecco come cambia la classifica generata dai voti delle radio e dei telespettatori del Festival di Sanremo 2024 con i 15 Big della seconda serata:

Geolier con “I p’me, tu p’ te”

Irama con “Tu no”

Annalisa con “Sinceramente”

Loredana Bertè con “Pazza”

Mahmood con “Tuta gold”

Loredana Bertè, con i voti delle radio e del televoto, è scesa dal primo al quarto posto. La sua vittoria non è più certa, come si poteva immaginare, le cose cambiano di serata in serata. Nel frattempo, Irama è entrato nella top 5, nonostante non fosse stato considerato dai giornalisti. Annalisa e Mahmood hanno mantenuto le loro posizioni. Pertanto, per questi due cantanti, la stampa, la radio e il pubblico a casa hanno la stessa opinione.

Infine, nella prima posizione della top 5 della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 si è posizionato Geolier, che invece non era stato considerato dalla stampa. Il cantante napoletano, come si poteva immaginare, ha raccolto un gran numero di consensi da parte degli spettatori.

