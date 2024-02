Sanremo 2024: Codacons denuncia presunta pubblicità occulta da parte di Amadeus e Giorgia

Nuovo caso di presunta pubblicità occulta al Festival di Sanremo

L’associazione di consumatori Codacons ha sollevato un “nuovo caso sospetto di presunta pubblicità occulta” al Festival di Sanremo. Secondo le segnalazioni ricevute dagli utenti, durante una conversazione tra Amadeus e Giorgia riguardante il consumo di bollicine italiane prima di una performance canora, sarebbe stato trasmesso uno spot pubblicitario di un noto marchio di prosecco.

Il Codacons ha deciso di intervenire in merito a questa vicenda, poiché la questione delle possibili pubblicità poco chiare durante il Festival di Sanremo sta suscitando sempre più interesse da parte del pubblico sui social media e sul web. L’associazione ha dichiarato di voler richiedere l’intervento delle autorità competenti, come l’Agcom e l’Antitrust, per verificare anche questo episodio.

Questa nuova segnalazione si aggiunge ad altri casi di presunta pubblicità occulta emersi durante il Festival, come quello delle scarpe di John Travolta e la pubblicità di Poltronesofà non esplicitamente indicata agli utenti durante le gag comiche di Amadeus all’Ariston. Il Codacons ha deciso di portare avanti queste richieste di verifica per garantire la trasparenza e la correttezza del Festival di Sanremo.

La crescente attenzione dei telespettatori verso la pubblicità occulta

La questione della pubblicità occulta durante il Festival di Sanremo sta diventando sempre più rilevante per il pubblico. Gli utenti sui social media e sul web sono sempre più attenti a possibili casi di pubblicità poco chiara e si mostrano interessati a segnalare tali episodi all’associazione di consumatori.

Secondo il Codacons, la presenza di pubblicità occulta può influenzare negativamente l’esperienza dei telespettatori, che potrebbero sentirsi ingannati o manipolati. Pertanto, l’associazione ha deciso di agire per garantire la trasparenza e la correttezza del Festival di Sanremo, chiedendo l’intervento delle autorità competenti.

L’intervento del Codacons e le richieste alle autorità competenti

Il Codacons ha annunciato che presenterà una richiesta formale alle autorità competenti, come l’Agcom e l’Antitrust, affinché verifichino anche questo nuovo caso di presunta pubblicità occulta al Festival di Sanremo. L’associazione si impegna a tutelare i diritti dei consumatori e a garantire la trasparenza e la correttezza delle trasmissioni televisive.

In conclusione, il Codacons continua a monitorare attentamente il Festival di Sanremo alla ricerca di possibili casi di pubblicità occulta. L’associazione si impegna a intervenire e a richiedere l’intervento delle autorità competenti per garantire che il Festival sia un evento trasparente e rispettoso dei diritti dei telespettatori.

