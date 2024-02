Sanremo 2024: Discorso integrale degli agricoltori sulla protesta dei trattori

Protesta dei trattori al Festival di Sanremo 2024: la voce degli agricoltori

Sul palco del Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha dato spazio alla protesta dei trattori. Durante la serata, il conduttore ha letto una sintesi del documento del collettivo “Riscatto Agricolo”, consegnato al Festival. Il comunicato, intitolato “Il documento integrale di Riscatto Agricolo”, esprime le preoccupazioni e le richieste degli agricoltori italiani.

Secondo il collettivo, le decisioni politiche prese senza basarsi sulla scienza stanno penalizzando gli agricoltori italiani. In particolare, si fa riferimento al green deal, alla direttiva sulla qualità dell’aria e al regolamento sui fitofarmaci, che è stato ritirato grazie alle proteste degli agricoltori. Queste politiche, secondo il collettivo, sono sbilanciate a favore dell’ambiente e danneggiano l’agricoltura italiana, soprattutto le piccole aziende.

Gli agricoltori sottolineano anche il problema dei prezzi pagati loro per i prodotti. A differenza di altre categorie, gli agricoltori non possono programmare il prezzo di vendita dei loro prodotti a causa delle speculazioni di un mercato drogato. Il prezzo che ricevono è solo una frazione di quello che i consumatori pagano. Questa situazione ha portato i produttori agricoli a chiedere una legge che garantisca una giusta distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori.

I prezzi pagati agli agricoltori sono fermi da trent’anni, mentre i consumatori pagano fino a dieci volte di più per gli stessi prodotti. Gli agricoltori non possono basarsi sui costi di produzione e subiscono gli svantaggi del mercato e delle intemperie stagionali, nonostante abbiano costi elevati e certi legati alla semina e alla produzione.

Il collettivo di “Riscatto Agricolo” sottolinea che la loro protesta non è per chiedere aiuti o sussidi, ma per ottenere una giusta remunerazione per il loro duro lavoro. Senza un’adeguata remunerazione, gli agricoltori non possono garantire la sovranità alimentare e la libertà. Chiedono solo la possibilità di continuare a coltivare la terra e di lasciare un mondo migliore alle future generazioni.

Il collettivo conclude il comunicato con un saluto all’Italia, alla Rai e ad Amadeus, ringraziandoli per aver dato voce agli agricoltori nel tempio della musica italiana. Gli agricoltori avrebbero voluto salire sul palco per far vedere i loro volti e rappresentare il futuro dell’agricoltura italiana. Vogliono far comprendere che la coltivazione della terra è fondamentale per l’umanità stessa.

