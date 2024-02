Sanremo 2024: Emma rivela il desiderio del padre di vederla sul palco

Emma a Sanremo: un omaggio al padre scomparso

Emma Marrone, cantante italiana, ha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Apnea”. Durante la sua esibizione, ha voluto condividere con il pubblico l’anno difficile che ha vissuto dopo la morte prematura del padre avvenuta il 4 settembre 2022. Emma ha spiegato che la sua presenza a Sanremo era un modo per onorare il desiderio del padre: “Sono a Sanremo perché lui avrebbe voluto così”. Ha anche sottolineato come il suo tour nei club l’abbia aiutata a comprendere il suo ruolo di simbolo per coloro che hanno affrontato momenti difficili nella vita: “Perché la vita con me è stata molto stronza: dalla malattia che mi ha impedito di diventare madre alla perdita prematura di mio padre”.

Il significato di “Apnea” e la musica come salvezza

Il brano “Apnea” di Emma Marrone racconta la sua esperienza personale e il significato che la musica ha avuto per lei durante quel periodo difficile. Durante l’ultimo anno di malattia del padre, Emma ha dovuto fare i conti con il suo ruolo di figlia, ma ha anche continuato a portare avanti i suoi impegni come artista. Ha spiegato che il disco che ha realizzato e il tour che ha intrapreso sono stati una sorta di tavola da surf che l’ha aiutata a cavalcare l’onda del dolore. Sanremo rappresenta per lei il picco di questa onda e partecipare al festival è un modo per dimostrare a se stessa e agli altri che è possibile rialzarsi dopo momenti difficili.

Un pensiero per i fan e l’amore incondizionato

Emma ha voluto dedicare un pensiero ai suoi fan, sottolineando quanto sia commovente per lei il loro affetto: “Non mi sono abituata al fatto che le persone mi vogliano così tanto bene. Mi commuove che mi aspettino fuori dall’hotel o che spendano dei soldi per prendere un treno e venire a vedere un mio concerto”. Ha voluto sottolineare che non dà nulla per scontato e che i suoi fan non dovrebbero darlo per scontato neanche loro. Questo amore incondizionato dei fan è ciò che rende Emma davvero felice e grata per la sua carriera musicale.

Questo è solo uno dei tanti momenti emozionanti che hanno caratterizzato la partecipazione di Emma Marrone al Festival di Sanremo. La sua musica e la sua storia personale hanno toccato il cuore di molti spettatori, dimostrando ancora una volta il potere della musica nel trasmettere emozioni e connettere le persone.

