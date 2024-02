Sanremo 2024: Emozionante prima serata con Bertè al primo posto nella top 5 della stampa

Sanremo 2024: Una serata di emozioni e omaggi

La prima puntata di Sanremo 2024 è stata una serata lunga e intensa, ricca di emozioni e omaggi. Amadeus ha guidato lo spettacolo, affiancato da Marco Mengoni come co-conduttore. La classifica della stampa ha visto Loredana Bertè in testa con il brano ‘Pazza’, seguita da Angelina Mango con ‘La noia’, Annalisa con ‘Sinceramente’, Diodato con ‘Ti Muovi’ e Mahmood con ‘Tuta Gold’.

Un inizio spettacolare

La serata è stata aperta dall’artista di Ronciglione e dalla fanfara dei carabinieri. Ma la vera sorpresa è stata la presenza sul palco di Zlatan Ibrahimovic. L’ex campione del Milan è tornato all’Ariston per proteggere Amadeus da se stesso. “Che ci fai qui?”, ha chiesto Amadeus quando Ibrahimovic si è unito a lui sul palco. “Che ci fai tu qui?”, ha risposto Zlatan. Durante la serata, non sono mancati gli interventi di Fiorello, che ha fatto ridere il pubblico con le sue battute.

Emozioni e omaggi

La serata è stata caratterizzata da momenti toccanti. La mamma di GiòGiò, Giovambattista Cutolo, il musicista ucciso a 24 anni per una lite su un parcheggio, ha letto una commovente lettera al figlio. Inoltre, è stato reso omaggio a Toto Cutugno, che ha partecipato al festival 15 volte e che ci ha lasciato lo scorso agosto. “Toto Cutugno appartiene al Festival, e il festival appartiene a lui”, ha dichiarato Amadeus. Il festival ha ricordato il cantante con una delle sue canzoni più belle, ‘Gli amori’, eseguita dalla sua voce originale accompagnata dall’orchestra del festival.

Un appello per la pace

Durante la serata, Dargen D’Amico ha fatto un appello per la pace. Ha dedicato la sua esibizione alla sua cuginetta Marta, che ha avuto la fortuna di poter studiare a Malta. Ha sottolineato che non tutti i bambini hanno la stessa fortuna e ha ricordato la situazione drammatica nel Mar Mediterraneo, dove ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua e senza cibo. Ha chiesto a tutti di non rimanere in silenzio di fronte a questa tragedia e di fare tutto il possibile per fermare la violenza. “Cessate il fuoco”, ha concluso D’Amico.

La prima puntata di Sanremo 2024 è stata un mix di emozioni, omaggi e appelli per la pace. Gli artisti hanno regalato al pubblico momenti indimenticabili e hanno dimostrato ancora una volta il potere della musica nel toccare i cuori delle persone. La kermesse è appena iniziata e siamo pronti per altre serate ricche di sorprese e emozioni.

About The Author