Sanremo 2024: Emozionante standing ovation per la mamma di GiòGiò sul palco del festival

Commozione e tributo al Teatro Ariston per Giovambattista Cutolo

Il Teatro Ariston è stato pervaso da una profonda commozione durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024, quando è stato reso omaggio a Giovambattista Cutolo, il giovane musicista tragicamente ucciso a soli 24 anni in seguito a una lite su un parcheggio. La madre del ragazzo, Daniela, è salita sul palco per leggere una toccante lettera indirizzata al figlio scomparso.

La lettera, carica di amore e ricordi, ha reso omaggio alla passione di Giovambattista per la musica e al suo sogno di suonare nell’orchestra sinfonica di Sanremo. Daniela ha ricordato come il figlio ammirasse il suo maestro di corno, Luca, che suonava al festival, e come Giovambattista sognasse di esibirsi sullo stesso palco un giorno. La madre ha descritto il suo amore per Sanremo, definendola una “piccola bomboniera” e ha sottolineato che, se il ragazzo avesse mai dovuto lasciare Napoli, Sanremo sarebbe stata l’unica città in cui si sarebbe trasferito.

Daniela ha espresso tutto il suo orgoglio per la bellezza interiore ed esteriore di Giovambattista, definendolo un’anima aristocratica che irradiava gentilezza e generava bellezza intorno a sé. Ha sottolineato che l’amore è l’opposto della morte e che il figlio vivrà per sempre attraverso la musica che amava. La madre ha concluso la sua lettera con un toccante addio, assicurando al figlio che sarà sempre amato e che non sarà mai dimenticato.

Durante la lettura della lettera, sullo sfondo del palcoscenico, è stato proiettato un video di Giovambattista che suonava il suo strumento, accompagnato dall’orchestra dal vivo. Questo momento emozionante ha toccato il cuore di tutta l’Italia, che ha ascoltato il talento e le note del maestro Giovambattista Cutolo.

