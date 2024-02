Sanremo 2024: Esclusa la gag di John Travolta – Scopri il motivo

John Travolta rifiuta di firmare la liberatoria per la gag del Ballo del Qua Qua a Sanremo 2024

Durante la seconda serata del 74° Festival della Canzone Italiana a Sanremo, si è verificato un episodio che ha suscitato scalpore. John Travolta, ospite d’onore dell’evento, si sarebbe rifiutato di firmare la liberatoria per la diffusione del video della gag in cui ballava il Ballo del Qua Qua insieme ad Amadeus e Fiorello. L’attore avrebbe manifestato il suo disappunto per il trattamento ricevuto, un atteggiamento che era già evidente durante la sua partecipazione alla serata. Come conseguenza di ciò, il video è stato rimosso da RaiPlay, cancellando così l’incidente della serata precedente.

Accuse di pubblicità occulta e cachet esorbitante per John Travolta a Sanremo

Non solo, si è anche parlato di un cachet tra i 200.000 e i 500.000 euro per l’ospitata di John Travolta al Festival di Sanremo, una cifra considerevole per una semplice performance di ballo con un corpo di ballo vestito da oche. Inoltre, l’attore e la Rai sono stati accusati di pubblicità occulta per le scarpe bianche indossate da Travolta durante la sua esibizione. Le scarpe in questione erano del marchio U-Power e il presidente dell’azienda, Franco Uzzeni, era presente in prima fila durante la serata. Tuttavia, U-Power ha chiarito che la partecipazione di Travolta al Festival di Sanremo è stata concordata tra la Rai e l’attore, e l’azienda non è coinvolta in alcun modo. La direzione artistica del festival ha la responsabilità esclusiva dei contenuti delle performance.

La reazione di Fiorello e Amadeus alla situazione

Fiorello ha cercato di sdrammatizzare la situazione durante il programma “Viva Rai2 Viva Sanremo”, definendo la gag del Ballo del Qua Qua come “la più terrificante della tv italiana”. Tuttavia, la situazione sembra più seria di quanto si pensasse. Sembra che Fiorello e Amadeus stiano cercando in tutti i modi di ottenere visibilità sui social media, consapevoli che i meme, le battute e i video virali sono diventati la loro fortuna. Tuttavia, esagerare nel mettere alla berlina un attore internazionale, probabilmente non informato sulla situazione, sembra troppo costruito e non è ben visto dalla comunità online. Nonostante cerchino di apparire giovani, sembrano rimanere ancorati a vecchi schemi.

About The Author