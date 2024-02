Sanremo 2024: Figlio di Amadeus festeggia, Ariston fischiato nella classifica della seconda serata

Geolier trionfa nella seconda serata di Sanremo 2024

La seconda serata di Sanremo 2024 ha visto trionfare Geolier con la sua canzone “I p’ me, tu p’ te'”. La classifica è stata determinata dalla giuria delle radio e dal televoto. Al secondo posto si è piazzato Irama con il brano “Tu no”, seguito al terzo posto da Annalisa con “Sinceramente”. La quarta posizione è stata occupata da Loredana Bertè con la sua performance di “Pazza”, mentre al quinto posto si è classificato Mahmood con “Tuta Gold”.

Fischi per Loredana Bertè e l’entusiasmo per Geolier

Durante l’annuncio del quarto posto di Loredana Bertè, il pubblico presente al teatro Ariston ha manifestato il proprio dissenso con dei fischi. Nonostante ciò, la performance della cantante è stata accolta con grande entusiasmo, con cori da stadio, battiti di mani e cartelli in galleria che acclamavano la sua interpretazione di “Pazza”. Da segnalare l’entusiasmo particolare di Josè, figlio di Amadeus, che si trovava seduto in prima fila e ha esultato per la vittoria di Geolier.

Le esibizioni della seconda serata di Sanremo 2024

Nella seconda serata di Sanremo 2024 si sono esibiti in totale 15 cantanti, ognuno dei quali è stato presentato da un collega che si è trasformato in presentatore. Ecco l’elenco completo delle esibizioni:

Alfa (presentato da Mr Rain)

Annalisa (presentata da Maninni)

BigMama (presentata da Il Tre)

Clara (presentata da Negramaro)

Dargen D’Amico (presentato da Diodato)

Emma (presentata da I Santi Francesi)

Fred De Palma (presentato da Ghali)

Gazzelle (presentato da BNKR44)

Geolier (presentato da Fiorella Mannoia)

Il Volo (presentato da Rose Villain)

Irama (presentato dai Ricchi e Poveri)

Loredana Bertè (presentata da Sangiovanni)

Mahmood (presentato da Alessandra Amoroso)

Francesco Renga e Nek (presentati da La Sad)

The Kolors (presentati da Angelina Mango)

La classifica della terza serata sarà invece determinata dal televoto e dal voto della giuria delle radio, che continueranno a influenzare il destino dei concorrenti in gara.

