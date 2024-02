Sanremo 2024: Fiorello e la gaffe di Amadeus svelano il dietro le quinte

Fiorello sorprende con un messaggio per Amadeus durante Sanremo 2024

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024, Fiorello ha fatto un’entrata trionfale con un collegamento in diretta dall’esterno dell’Ariston. Con il suo solito umorismo, ha subito attirato l’attenzione di Amadeus, il direttore artistico dello spettacolo. “Hai visto il mantello? Per fare tutta sta roba abbiamo preso il budget di una puntata di Bella Ma’ su Raidue”, ha scherzato Fiorello. Ma il mantello aveva un messaggio speciale per Amadeus: ‘Ama pensati libero… E’ l’ultimo’.

Il riferimento al “ultimo” si riferisce al fatto che questo dovrebbe essere l’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Il messaggio è stato consegnato attraverso un capo d’abbigliamento che ricordava quello indossato da Chiara Ferragni durante l’edizione precedente. Fiorello ha spiegato: “Questo doveva essere il finale, ma ho pensato ‘meglio che me lo gioco subito’ visti tutti questi allarmi…”.

Ma Fiorello non si è fermato qui. Ha anche fatto una divertente rivelazione ad Amadeus: “Forse non ti sei accorto di una cosa: ti sei seduto sulle gambe di un signore in platea. Lo sai chi è? E’ il presidente di Rai Cinema”, ha detto Fiorello, riferendosi a Nicola Claudio. Sorprendentemente, Amadeus non aveva riconosciuto il presidente. “Sembravi Rosa Chemical, ho pensato ‘vuoi vedere che Amadeus si gira e si limona il presidente…”.

Un messaggio enigmatico per Amadeus

Il messaggio sul mantello di Fiorello ha sicuramente lasciato Amadeus e il pubblico con molte domande. Cosa significa esattamente “Ama pensati libero… E’ l’ultimo”? È un riferimento al fatto che Amadeus sta lasciando la conduzione del Festival di Sanremo? O c’è qualcos’altro dietro questa frase enigmatica?

Sicuramente, Fiorello ha saputo creare suspense e curiosità con il suo gesto. Il pubblico si chiede cosa succederà nelle prossime serate del Festival e se ci saranno ulteriori sorprese da parte di Fiorello e degli altri ospiti.

Un inizio spettacolare per Sanremo 2024

Con il suo ingresso trionfale e il messaggio enigmatico per Amadeus, Fiorello ha sicuramente dato il via a una nuova edizione del Festival di Sanremo all’insegna dell’umorismo e dell’intrattenimento. Il pubblico è rimasto incollato allo schermo per vedere cosa succederà successivamente e quali altre sorprese ci aspettano.

Non resta che seguire le prossime serate del Festival per scoprire cosa ha in serbo Fiorello e gli altri artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Sarà un Sanremo indimenticabile, ricco di emozioni e sorprese.

About The Author