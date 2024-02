Sanremo 2024: Geolier trionfa con i duetti, l’Ariston fischia

Sanremo 2024: Geolier trionfa nella quarta serata dei duetti, l’Ariston fischia

La 74ª edizione del Festival di Sanremo 2024 continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, con la serata dei duetti che ha portato nuove emozioni e polemiche sul palco dell’Ariston. Dopo le esibizioni incendiarie dei vari artisti in gara, è stata rivelata la tanto attesa classifica provvisoria, che ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico presente in sala.

La classifica contestata

Geolier, il giovane talento del rap italiano, si è confermato al primo posto della classifica, affiancato da Luchè, Guè e Gigi D’Alessio. La sua performance ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità artistica e la sua abilità nel catturare l’attenzione del pubblico con la sua energia contagiosa.

Tuttavia, il trionfo di Geolier non è stato accolto unanimemente con applausi: una parte del pubblico presente all’Ariston ha manifestato il proprio dissenso con fischi e contestazioni, esprimendo così il proprio sostegno per altri concorrenti in gara. In particolare, l’interpretazione toccante di Angelina Mango de “La Rondine”, uno dei brani più amati del suo celebre padre, Mango, ha conquistato il cuore di molti spettatori, posizionandola al secondo posto nella classifica provvisoria.

Al terzo posto si è classificata Annalisa, che ha regalato al pubblico una performance emozionante in duetto con La Rappresentante di Lista, eseguendo una rivisitazione suggestiva di “Sweet Dreams”. La sua presenza scenica e la sua capacità di trasmettere intensità emotiva attraverso la musica le hanno garantito un posto sul podio provvisorio.

La serata ha visto anche Ghali piazzarsi al quarto posto con “Ratchopper”, confermando il suo status di uno dei talenti più promettenti della scena rap italiana. Mentre Alfa si è aggiudicato il quinto posto grazie al suo duetto con Roberto Vecchioni, dimostrando la sua profondità artistica e il suo talento musicale.

Nonostante la classifica provvisoria, la serata dei duetti non è stata priva di polemiche e dibattiti sulle scelte della giuria e del pubblico. Le reazioni contrastanti al primo posto di Geolier hanno evidenziato la passione e l’entusiasmo del pubblico dell’Ariston, che continua a sostenere i propri preferiti con fervore.

