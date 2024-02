Sanremo 2024: Geolier trionfa nella serata cover – pagelle degli artisti (6)

La serata cover del Festival di Sanremo 2024 ha visto il trionfo di Geolier, che si è aggiudicato la vittoria e molto probabilmente si ripeterà anche nella serata finale. Il successo del rapper napoletano è stato sorprendente e difficile da comprendere, ma dimostra che il pubblico ha gusti diversi dai nostri. La quarta serata del Festival è stata caratterizzata da un buon ritmo e da un padrone di casa impeccabile, Amadeus, che ha regalato anche qualche gaffe. Lorella Cuccarini, invece, non è riuscita a portare un vero valore aggiunto alla kermesse, nonostante la sua professionalità.

Nella serata cover del Festival di Sanremo 2024 sono state presentate diverse esibizioni che hanno lasciato il segno. Ecco i voti assegnati ai cantanti in gara:

Sangiovanni con Aitana: L’esibizione del cantante è stata apprezzata, ma non ha lasciato un’impressione duratura. Voto: n.c.

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro di Artemia: L’esibizione è partita molto bene, ma è andata scemando nel corso della performance. Annalisa è stata brava nell’incipit e Veronica Lucchesi ha dato il suo contributo. Nel complesso, una buona performance. Voto: 7.5

Rose Villain con Gianna Nannini: Rose Villain non è riuscita a brillare in questa performance, che è sembrata più un karaoke che un’esibizione degna di nota. La presenza di Gianna Nannini ha oscurato la cantante, che non è riuscita a emergere. Voto: 3

Gazzelle con Fulminacci: Gazzelle e Fulminacci hanno fatto il minimo indispensabile, ma sono riusciti a ottenere un risultato soddisfacente. La canzone scelta ha rischiato di sembrare un karaoke, ma sono stati salvati dalla romanità e dall’orchestra. Voto: 6

The Kolors con Umberto Tozzi: L’unione tra The Kolors e Umberto Tozzi non ha soddisfatto le aspettative. La voce di Tozzi è stata poco presente e la grinta di Stash non è riuscita a compensare. Hanno recuperato sul finale con “Gloria”, ma hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. Voto: 6.5

Alfa con Roberto Vecchioni: Alfa ha mostrato la sua inesperienza in questa esibizione, nonostante la presenza di un grande artista come Roberto Vecchioni. La complicità tra i due è stata bella da vedere, ma Alfa dovrà dimostrare di poter portare avanti il suo talento con onore. Voto: 6

Bnkr44 con Pino D’Angiò: Questa cover originale e divertente ha ottenuto un buon punteggio. Voto: 7.5

Irama con Riccardo Cocciante: Irama ha scelto la canzone giusta per emozionare il pubblico e ha saputo accompagnare il maestro Cocciante senza problemi. La sua performance è stata carismatica. Voto: 8.5

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani: Fiorella Mannoia si è messa in gioco in questa esibizione, mostrando il suo lato divertente. È stata una sfida ardua, ma non un fallimento totale. Voto: 7.5

Santi Francesi con Skin: Questa esibizione è entrata nella storia del Festival di Sanremo. È stata una performance emozionante e di grande impatto. Voto: 9.5

Ricchi e Poveri con Paola e Chiara: L’inno nazionale tradotto in un’altra lingua è stato un inizio disorientante, ma l’accoppiata Ricchi e Poveri con Paola e Chiara ha regalato un momento di intrattenimento piacevole. Voto: 7