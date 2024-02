Sanremo 2024: Giovanni Allevi emoziona con la sua storia di lotta contro la malattia

Giovanni Allevi commuove il teatro Ariston al Festival di Sanremo 2024

Il compositore Giovanni Allevi ha emozionato il pubblico nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 al teatro Ariston. Dopo quasi due anni dalla diagnosi di cancro e dall’inizio delle terapie per il mieloma, Allevi è tornato a esibirsi in pubblico al pianoforte.

La lotta contro la malattia e la voglia di immaginare

Durante la sua esibizione, Allevi ha condiviso con il pubblico la sua esperienza di lotta contro la malattia. Ha raccontato di come il dolore alla schiena gli impedisse di suonare davanti al pubblico già da due anni. La diagnosi di cancro è stata un duro colpo, ma non ha perso la speranza e la voglia di immaginare. Ha dichiarato: “Ho perso molto, il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze. Ma non la speranza e la voglia di immaginare. Era come se il dolore mi porgesse anche insapettati doni“.

Allevi ha sottolineato l’importanza di apprezzare ogni momento e di non concentrarsi sui numeri. Ha raccontato di come, durante un concerto, abbia notato una poltrona vuota e si sia sentito mancare. Ha spiegato che, nonostante abbia iniziato la sua carriera suonando davanti a poche persone, oggi darebbe tutto per poter suonare davanti a un pubblico di soli 15 individui. Ha affermato: “I numeri non contano, perché ogni individuo è unico, irripetibile e a suo modo infinito“.

La gratitudine per la bellezza del creato e il sostegno ricevuto

Durante la sua esibizione, Allevi ha espresso la sua gratitudine per la bellezza del creato. Ha ammirato le albe e i tramonti dalle stanze di ospedale, notando la diversità dei colori e l’effetto delle nuvole. Ha inoltre ringraziato il personale ospedaliero, i medici e gli infermieri, per il loro talento e dedizione. Ha espresso gratitudine per la ricerca scientifica, senza la quale non sarebbe stato in grado di affrontare la sua malattia. Ha anche ringraziato la sua famiglia per il sostegno ricevuto e ha elogiato la forza e l’esempio dei pazienti che ha incontrato durante il suo percorso. Ha definito tutti loro dei “guerrieri” e ha riconosciuto il coraggio dei loro familiari. Ha affermato: “Magari cerchiamo un altro termine, ma non mi viene in mente niente. Ma lo sono anche i loro familiari e i loro genitori, i genitori dei piccoli guerrieri“.

Nonostante i problemi fisici che lo condizionano, come due vertebre fratturate e tremore alle dita a causa di una neuropatia, Allevi ha dichiarato che suonerà con la sua anima. Ha concluso la sua esibizione con un messaggio di liberazione e accettazione di sé stesso. Ha affermato: “Com’è liberatorio essere se stessi“.

In conclusione, Giovanni Allevi ha commosso il pubblico al Festival di Sanremo 2024 con la sua forza e la sua musica. La sua esperienza di lotta contro la malattia e la sua gratitudine per la bellezza del creato hanno toccato il cuore di tutti coloro che lo hanno ascoltato.

