Sanremo 2024: Grandi ospiti e autocelebrazioni nella nuova edizione del festival

Sanremo 2024: Una serata di omaggi alla grande musica italiana

La serata delle cover di Sanremo 2024 sarà un’occasione per rendere omaggio alla grande musica italiana. Gli artisti ospiti sul palco, interpreteranno brani famosi, affiancati dagli interpreti originali. Saranno presenti nomi di spicco come Riccardo Cocciante, Gianna Nannini, Roberto Vecchioni, Donatella Rettore, Umberto Tozzi, Gemelli DiVersi, Pino D’Angiò, Eiffel65, Fabrizio Moro e Ivana Spagna.

Nonostante la possibilità di proporre brani internazionali, la maggioranza dei 30 artisti in gara ha scelto di esibirsi con brani italiani molto noti, alcuni dei quali legati alla storia del festival. Solo 4 artisti hanno optato per cover di successi internazionali. Annalisa proporrà una versione di “Sweet Dreams (Are made of this)” degli Eurythmics, mentre BigMama si esibirà con “Lady Marmalade” dei Labelle. Il Volo ha scelto “Who Wants to Live Forever” dei Queen e i Santi Francesi presenteranno una cover di “Hallelujah” di Leonard Cohen.

Non mancheranno momenti di autocelebrazione, con alcuni artisti che interpreteranno i loro successi più famosi. Sangiovanni, Renga & Nek, Ricchi e Poveri e, in parte, anche Dargen D’Amico (che combinerà il testo delle sue canzoni “Modigliani” e “Come si balla” con le note di “The Crisis” di Ennio Morricone) e Fiorella Mannoia (che omaggerà Gabbani eseguendo i brani che si sono classificati al primo e secondo posto a Sanremo 2017).

La serata delle cover di Sanremo 2024 sarà un’occasione per rivivere i grandi successi della musica italiana, con interpretazioni uniche e sorprendenti. Sarà un omaggio alla storia del festival e ai suoi protagonisti, che hanno contribuito a rendere Sanremo un evento di rilievo internazionale. Non vediamo l’ora di assistere a queste performance indimenticabili e di celebrare insieme la musica italiana.

